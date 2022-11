Verbandsgericht: 4 Jahre Sperre für Beckericher Trainer Fred di Biase in erster Instanz mit jahrelanger Sperre belegt +++ 3:0-Forfait-Sieg für Kayl-Tetingen

Ulflingen - Beckerich

Ein erstes Urteil im Falle des am 16.Oktober abgebrochenen Spiels der 3.Division zwischen Ulflingen und Beckerich, welches gestern Abend gesprochen wurde, fiel drastisch aus. Neben einer 0:3-Niederlage für Beckerich wurde der Gästetrainer Frédéric di Biase als Wiederholungstäter für vier Jahre gesperrt und zu einer Geldstrafe von 500 Euro verurteilt, wie aus dem Bericht des Verbandsgerichts hervorgeht.

Di Biase kündigte FuPa gegenüber an, dass sein Verein nach diesem drastischen Urteil in Berufung gehen wird: „Ich kann noch in den Spiegel schauen und habe ein ruhiges Gewissen, da ich weiß, was ich getan habe und was nicht.“ Eine zweite Runde in diesem Kapitel wird entsprechend wohl bald auf der Tagesordnung des Verbandsgerichts stehen.