– Foto: USC Paloma

USC Paloma verkündet Rückkehr von Moritz Niemann

Der USC Paloma gibt die Verpflichtung von Mittelfeldspieler Moritz Niemann bekannt. Der 28-Jährige, der bereits von 2019 bis 2024 an der Brucknerstraße aktiv war und zur letzten Saison zum FC Eintracht Norderstedt wechselte, wird den Oberliga-Kader ab der Rückrunde nicht nur verstärken, sondern wieder eine tragende Rolle im Mittelfeld übernehmen.

In seiner ersten Amtszeit beim USC Paloma entwickelte sich Niemann rasch zu einem Führungsspieler und übernahm zur Saison 2022/23 das Amt des Mannschaftskapitäns. Für seine Leistungen wurde er vom Hamburger Fußball-Verband als „Amateurfußballer der Saison 2023/24“ ausgezeichnet. Nach seinem Wechsel zu Eintracht Norderstedt kam er in der Regionalliga Nord auf 19 Einsätze. Nun kehrt er an die frühere Wirkungsstätte zurück und wird das Trikot mit der Taube auf der Brust tragen – über die laufende Saison hinaus. Niemann: "Für mich kam nur eine Rückkehr an die Brucknerstraße in Frage"

„Zunächst freue ich mich wahnsinnig über die Rückkehr. Der Schritt nach

Norderstedt war der richtige und ich bin stolz, dass ich mich sofort durchgesetzt habe

und mir ein Standing erarbeiten konnte. Für den Aufwand Regionalliga muss aber neben der Leistung noch mehr passen und das war für mich in den zurückliegenden Wochen nicht mehr gegeben. Aufgrund meiner beruflichen und privaten Situation ist es mir leider nicht mehr möglich, den hohen Aufwand der Regionalliga mit voller Hingabe zu leisten. Deshalb freue ich mich, zu meinem Ex-Verein USC Paloma zurückzukehren, der für mich immer eine besondere Bedeutung hatte. Für mich kam nur eine Rückkehr an die Brucknerstraße in Frage und ich bin froh und dankbar, dass es geklappt hat. Ich freue mich auf die Rückrunde und auf meine alten, wie aber auch neue Teamkollegen. Ich bedanke mich bei Eintracht Norderstedt für die

großartige Zeit, wünsche dem Verein weiterhin viel Erfolg und bin fest davon überzeugt, dass die Mannschaft ihre Ziele erreichen wird!“, sagt Moritz Niemann. Haimerl: "Werden noch etwas torgefährlicher werden"