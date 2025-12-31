USC Paloma präsentiert Zugänge - drei Spieler um Top-Joker gehen

Der USC Paloma darf mehr als zufrieden auf 2025 zurückblicken, schließlich hat die Mannschaft von Marius Nitsch auf ganzer Linie überzeugt. Veränderungen bleiben im höheren Amateurfußball allerdings auch bei guten Ergebnissen nicht aus, so gibt es gleich fünf Transfers beim Tabellenfünften der Oberliga Hamburg.

In der Jahrestabelle 2025 der Oberliga belegt Paloma sogar Rang drei! Die Nitsch-Elf beendete die Saison 2024/25 als Vierter und bestätigte diese guten Leistungen im vergangenen Halbjahr, sodass nur wenige Klubs behaupten können, ein besseres Jahr als die Palomaten absolviert zu haben. Zudem gibt es gute Chancen auf den Einzug in den DFB-Pokal, nachdem das Viertelfinale des Lotto-Verbandspokals Hamburg durch einen 3:1-Erfolg über den Niendorfer TSV erreicht wurde.

Wie der Klub bekanntgegeben hat, gehören drei Akteure ab Jahreswechsel nicht mehr zum Kader: Während Laurens Inkuletz (20) verletzungsbedingt eine Pause einlegen muss, hat Luca Albrecht noch keinen neuen Verein gefunden. Interesse dürfte es am 27-Jährigen allerdings reichlich geben, zuletzt war er mit fünf Toren, die er allesamt als Joker erzielte, ein Top-Einwechselspieler der Liga. Ersatztorhüter Jonas Marschner wechselt in die Landesliga Holstein zum Eichholzer SV.

Der erst 16-jährige Nachwuchskeeper Miguel Eichelbaum soll diese Lücke im Kader schließen. Tjark Höpfner trägt außerdem ab Januar das USC-Trikot, der 20-Jährige kommt aus der Oberliga Niedersachsen vom SC Spelle-Venhaus und durchlief zuvor die Jugendabteilung des Zweitligisten SC Preußen Münster.

Nitsch zeigt sich mit Blick auf die Talente zufrieden. Er gibt in einer Mitteilung des Vereins an: „Mit Miguel erhalten wir einen jungen, sehr talentierten Nachwuchskeeper, der innerhalb unseres Vereins mit starken Leistungen auf sich aufmerksam gemacht hat und bereits in zahlreichen Trainingseinheiten der Oberligamannschaft sein Können unter Beweis stellen konnte", meint der Coach und ergänzt über Höpfner: „Tjark bringt eine technisch gute Ausbildung aus dem Nachwuchsleistungszentrum von Preußen Münster mit und konnte seine ersten Erfahrungen im Herrenbereich bei Spelle-Venhaus sammeln. Er hat bereits häufiger bei uns mittrainiert und sein Können in einem Testspiel gezeigt. Tjark ist flexibel einsetzbar, hat sowohl auf beiden Außenverteidigerseiten als auch im Mittelfeld gespielt und bringt eine hohe Offensivdynamik mit."

Zugänge und Abgänge des USC Paloma 2025/26

USC Paloma

Trainer: Marius Nitsch

Zugänge: Leon Alexander Hämlich (USC Paloma III), Can-Luka Topcu (TuS Blau-Weiß Königsdorf 1900), Nick Leptien (Eimsbütteler TV), Florian Alexander Maria Rust (Rahlstedter SC), Moritz Kasten (Eimsbütteler TV), Lennart Keßner (SSV Rantzau Barmstedt), Johann Magnus Buttler (HEBC), Jan Paul Koschorreck (SC Victoria), Allan Michael Muto (HEBC), Samuel Jacob (USC Paloma II), Jon Bennet Goedeke (Walddörfer SV), Moritz Kasten (Eimsbütteler TV), Tjark Höpfner (SC Spelle-Venhaus), Miguel Eichelbaum (Eigene Jugend)

Abgänge: Haron Sabah (FC St. Pauli II), Colin Ulrich (VfB Lübeck), Martin Werner (SV Curslack-Neuengamme), Robert Bogdan Gidion (TSV Sasel), Lennart Wallner (TSV Sasel), Maurice Schwäbe (TuS Osdorf), Tom Wohlers (pausiert verletztungsbedingt), Kevin David Steven Lohrke (Karriereende), Malik Kramer (USC Paloma II), Jonas Marschner (Eichholzer SV), Laurens Inkuletz (Verletzungsbedingte Pause), Luca Simon Albrecht (Ziel unbekannt)

