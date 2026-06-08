Urteil steht bevor: Türkiyemspor winkt auch offiziell die Bezirksliga

Türkiyemspor feierte bereits in Aufstiegsshirts.. – Foto: IMAGO/ Funke Foto Services

Wer die Partie zwischen dem SC Türkiyemspor Essen und der SpVg Schonnebeck II (3:0) an der Helmut-Rahn-Sportanlage verfolgte und die Ausgangslage im Titelkampf kannte, dürfte sich über die ausgelassene Feier auf Seiten von Türkiyemspor gewundert haben.

Wie bereits erwartet, wurde die Entscheidung über die Wertung des Spiels der Vorwoche gegen die Sportfreunde Altenessen nicht mehr vor dem letzten Spieltag getroffen . Ein Zuschauer warf eine Glasflasche ins Gesicht von Türkiyemspor-Trainer Hasan Fidan, die Partie wurde daraufhin abgebrochen. Da Verfolger AL-ARZ Libanon im letzten Saisonspiel parallel mit 2:1 gegen den FC Saloniki Essen gewann, steht Türkiyemspor ohne die Wertung dieser Partie eigentlich nur auf Rang zwei. Unter den Beteiligten gibt es jedoch kaum Zweifel am endgültigen Ausgang.

Ich gehe auch zu 100 Prozent davon aus, dass wir die Punkte ohne Nachholspiel zugesprochen bekommen“, sagte Hasan Fidan nach der Partie gegenüber der WAZ. Diese Einschätzung hatte der Trainer bereits unmittelbar nach dem Vorfall in der Vorwoche vertreten. Auch beim Rivalen AL-ARZ scheint niemand mit einer Entscheidung gegen Türkiyemspor am Grünen Tisch zu rechnen. In den sozialen Medien gratulierte der Verein dem Konkurrenten bereits offen zum Aufstieg in die Bezirksliga.

Bevorstehendes Urteil soll beiden Teams mitgeteilt worden sein

Für die Sportfreunde Altenessen hatte die Begegnung in der Vorwoche zunächst noch sportliche Bedeutung. Inzwischen steht jedoch unabhängig von deren Wertung fest, dass die Mannschaft von Erkan Sahin abgestiegen ist. Ein Wiederholungsspiel hätte damit kaum noch sportlichen Mehrwert.

Nach Informationen der WAZ soll der Fußballkreis Essen die Partie zugunsten von Türkiyemspor werten. Ein Wiederholungsspiel ist demnach nicht vorgesehen. Die bevorstehende Entscheidung sei beiden Vereinen bereits mitgeteilt worden. Anschließend bleibt noch eine 48-stündige Einspruchsfrist, die allerdings wohl von keiner Seite genutzt werden dürfte.