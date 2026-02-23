Uphusen kassiert ein halbes Dutzend Gegentore

– Foto: Felix Garbade, Lennart Blö

Anders als noch beim 4:1 gegen Vatan Sport fand der TBU kaum in die Partie hinein. Die in der Bremen-Liga gegen den Abstieg kämpfende SAV gab auf dem kleinen Kunstrasenplatz den Ton an, ließ den Ball sicher durch die eigenen Reihen laufen und wusste seine Torchancen zu nutzen. Besonders gut aufgelegt präsentierte sich Lawrence Osazuwa, der zwischen der 19. und 29. Minute einen lupenreinen Hattrick schnürte. Kurz nach dem Seitenwechsel legte Sean Madavo das 4:0 nach. Insgesamt gestalteten die Gäste den zweiten Durchgang aber wesentlich ausgeglichener und mussten sich daher nur mit 6:3 geschlagen geben. Faruk Celik infolge einer gelungenen Kombination, Nathan Schulz aus der Distanz sowie Anas Eboazatan per Strafstoß erzielten die Uphuser Tore.