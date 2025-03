Update - Zwei Spielabbrüche gibt es: Was ist passiert?

Im Gebiet des Fußball-Landesverbandes Brandenburg (FLB) gab es bei den Punktspielen an diesem Wochenende zwei Spielabbrüche. Was war passiert?

Ostbrandenburgliga

Die Begegnung zwischen dem SV Rot-Weiß Reitwein und dem SV 1919 Woltersdorf wurde abgebrochen. Der SV 1919 Woltersdorf teilt auf FuPa-Anfrage das Folgende mit: "Spielabbruch in der 92. Minute (3 Minuten Nachspielzeit waren angezeigt). Ein Spieler von Woltersdorf muss den Ball hinter der Barriere holen zum Einwurf. Als er zum Ball ging wurde er zum 1x von einem Reitweiner Zuschauer attackiert, als er mit dem Ball zurückkam, wurde er zum 2x von dem selben alkoholisiertem Zuschauer getreten. Darauf ist ein Zuschauer von Woltersdorf 1x quer über den Platz gerannt, um den Woltersdorfer Spieler zu schützen, da zwar zwei Ordner vorhanden waren, aber diese sich der Situation entzogen haben. Die Präsenz des Woltersdorfers hatte eine Rudelbildung zur Folge. Anstatt einfach die 1. Minute Spielzeit verstreichen zu lassen oder das dafür vorgesehene DFB Stop Konzept zu nutzen, brach der SR beim Spielstand von 2:1 die Partie ab, 60 Sekunden vor Schluss. Am Spielstand hätte sich eh nichts mehr geändert und die Gemüter kühlten sich trotz der sommerlichen Temperaturen wieder schnell ab."

Heiko Baumstark, 1. Vereinsvorsitzender des SV Rot-Weiß Reitwein, hat gegenüber FuPa dies mitgeteilt: "Spielabbruch in der letzten Minute der Nachspielzeit. Ein Spieler von Woltersdorf begab sich in unserer Hälfte hinter die Barriere, um den Spielball für einen Einwurf zu holen. Dort kam es zunächst zu einer verbalen Auseinandersetzung des Spielers mit einem Zuschauer. Nachdem beide Beteiligten auch physisch aneinander gerieten schien die Situation geklärt und der Woltersdorfer Spieler wollte gerade den Einwurf ausführen. Dennoch rannte ein Verantwortlicher von der Bank der Gäste, in Woltersdorfer Vereinsjacke, quer über den Platz und löste so eine erneute Auseinandersetzung zwischen Zuschauern, Spielern und Verantwortlichen aus. Die vorhandenen Ordner schritten ein und konnten zusammen mit dem Schiedsrichtergespann. Die Situation nach kurzer Zeit beruhigen. Der Schiedsrichter entschied sich dennoch die Partie abzubrechen und nicht zu Ende spielen zu lassen."

Beide Vereine und der Schiedsrichter müssen nun ihre Stellungnahmen abgeben. Anschließend wird das Sportgericht eine Entscheidung treffen.

