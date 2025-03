Petershagen schließt auf, Spielabbruch beim 1. FC Frankfurt

– Foto: Matthias Wunderlich

Der 17. Spieltag der Brandenburgliga brachte viel Spannung: SG Union 1919 Klosterfelde kam gegen Werderaner FC Viktoria 1920 nicht über ein torloses Unentschieden hinaus, während der SV Blau-Weiß Petershagen/Eggersdorf mit einem deutlichen 4:1-Erfolg in Oranienburg gleichzog. Abgebrochen wurde die Begegnung zwischen dem 1. FC Frankfurt und dem SV Grün-Weiß Lübben.

Neuruppin erwischte einen idealen Start in das erste Heimspiel nach der Winterpause und ging früh durch Jannik Niklas Schröder (20.) in Führung. Trotz einiger Bemühungen fand Schöneiche nicht ins Spiel und ließ in der zweiten Halbzeit defensiv zu viele Räume. Julian-Elias Renner (78.) erhöhte spät, bevor Anton Bryzhchuk mit einem Doppelpack (86., 90.+2) den Kantersieg perfekt machte. Für Schöneiche setzt sich die negative Serie fort: Nach dem 0:3 gegen Fürstenwalde musste das Team die zweite klare Niederlage in Folge hinnehmen. ---

Altlüdersdorf setzte seine starke Form fort und besiegte Brandenburger SC Süd 05 knapp mit 1:0. In einer ausgeglichenen Partie war es Ceif Ben-Abdallah, der in der letzten Minute den Siegtreffer erzielte. Während Altlüdersdorf weiter den Anschluss an die Spitze hält, steckt Brandenburg im Mittelfeld fest. ---

Das Spiel wurde in der ersten Halbzeit abgebrochen. Der Frankfurter Trainer Sascha Kloß teilt gegenüber FuPa das Folgende mit: "Beim Spielstand von 1:0 für uns ist ein gegnerischer Spieler von Grün-Weiß-Lübben zusammengebrochen. Die Mannschaften haben sich beide sehr professionell verhalten, sofort einen Kreis um ihn geschlossen. Er wurde längere Zeit auch reanimiert auf dem Platz von Ersthelfern und wurde dann vom Krankenwagen ins naheliegende Krankenhaus nach Markendorf gebracht. Meinen Infostand nach haben wir auch einen Anruf bekommen, dass es dem Spieler mittlerweile wieder besser geht, dass er auch ansprechbar ist." Das Frankfurter Tor hatte Eric Zeisig in der 24. Minute erzielt. ---

Zehdenick meldete sich eindrucksvoll im Abstiegskampf zurück und feierte einen überraschend klaren 4:1-Auswärtssieg bei Fortuna Babelsberg. Bereits zur Pause führten die Gäste mit 2:0, nachdem Mohamed Akasha (40.) und Quintin Schönherr (42.) innerhalb von zwei Minuten getroffen hatten. Nach dem Seitenwechsel legten Lucas Karbe (54.) und John Lormis (83.) nach, während Tim Dethloff (57.) für Babelsberg verkürzte. Durch den Sieg rückt Zehdenick bis auf vier Punkte an das rettende Ufer heran. ---

Klosterfelde ließ nach der Niederlage in Petershagen erneut Punkte liegen und kam gegen Werderaner FC Viktoria 1920 nicht über ein 0:0 hinaus. Trotz spielerischer Überlegenheit gelang den Gastgebern kein Treffer, sodass Werderaner FC Viktoria mit einer disziplinierten Defensivleistung einen Punkt entführte. ---

Im Topspiel des Spieltags ließ Petershagen/Eggersdorf keinen Zweifel daran, dass sie in dieser Saison um die Meisterschaft mitspielen wollen. Bereits nach drei Minuten brachte Ringo Kretzschmar die Gäste in Führung. Zwar glich Lukas Bianchini (10.) für Oranienburg schnell aus, doch Petershagen war an diesem Tag das bessere Team. Moritz Wache (25.), Alieu Badra Fatty (84.) und erneut Kretzschmar (90.+3) machten den souveränen Auswärtssieg perfekt. ---

Bernau konnte mit einem knappen 3:2-Erfolg bei BSC Preußen 07 Blankenfelde-Mahlow einen wichtigen Sieg im Abstiegskampf einfahren. Dabei drehte das Team nach einem frühen Rückstand durch einen verwandelten Foulelfmeter von David Nieland (18.) das Spiel. Paul Peschke traf doppelt (49., 69.), ehe Hossein Jafari (80.) für die Entscheidung sorgte. Nieland verkürzte zwar in der Nachspielzeit noch auf 2:3, doch für Blankenfelde-Mahlow wird die Lage im Tabellenkeller immer prekärer. ---