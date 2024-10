Update - Was sagen Trainer und Verantwortliche zu den Spielen?

Manuel Fischer (Trainer des TSV Weilimdorf): "Wir freuen uns auf das nächste Heimspiel, wollen natürlich jetzt nachlegen und weiter dranbleiben an Donzdorf bzw. am oberen Drittel, um eine Serie weiter auszubauen, um dann bis zur Winterpause zu schauen, wo wir stehen, wo wir rauskommen. Wir haben da mit Darmsheim jetzt einen Gegner, den wir kennen, den ich mir angeschaut habe und wo wir wieder ein gutes Spiel brauchen für drei Punkte. Die Aufgabe gilt es anzunehmen, das werden wir tun und freuen uns schon aufs Wochenende."

Daniel Knoll (Trainer des TV Darmsheim): "Uns erwartet ein Gegner, der auf jeden Fall oben mitspielen wird. Sie haben eine sehr hohe Qualität im Kader, spielen schnell in die Spitze, suchen auch die Tiefe, belaufen die auch sehr gut und sind dann auch eiskalt vorm Tor. Da wartet schon ein ordentlicher Brocken auf uns. So wie ich weiß, spielen sie auf einem kleinen Kunstrasenplatz. Da erwarten uns einige Zweikämpfe, wo wir uns drauf einstellen müssen, wo wir einfach auch dagegenhalten müssen, trotzdem aber auch den spielerischen Ansatz nicht zu verlieren und nicht zu schnell zu überspielen, sondern Phasen zu haben und dann das Gegenpressing aufzulösen. Ich glaube, das wird so der Schlüssel zum Erfolg zu sein, gepaart natürlich mit einer defensiven Grundeinstellung, dass wir uns in jeden Zweikampf reinwerfen. Ich denke mal, dann können wir auch was mitnehmen, dann wird es ein offenes Spiel. Wenn man Weilimdorf in den Flow kommen lässt und da nicht dagegenhält. dann kann es auch schnell eklig werden. Wir werden uns gut darauf vorbereiten und jeder Spieler weiß, was zu tun ist. Einfach den Schweinehund überwinden und gewisse Grenzen auch überschreiten, dass wir da gemeinsam aus der Situation rauskommen."

