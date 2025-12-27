Update - Die große Übersicht: Budenzauber 2025/2026 in Brandenburg

Für die Fußballer in Brandenburg ist die Jahreszeit, in der sie ihre technischen Fähigkeiten und ihren Spielwitz auf dem Hallenparkett unter Beweis stellen können. FuPa möchte euch eine chronologische und geordnete Übersicht der Turniere der Herren-, Frauen- und A-Junioren-Teams in Brandenburg geben.
🔎 Euer Cup oder Turnier, an dem ihr teilnehmt, fehlt noch in der Auflistung? Lasst uns gerne die Infos wie teilnehmende Mannschaften und den Spielplan per E-Mail an brandenburg@fupa.net zukommen und wir ergänzen es!
📲 Ihr wollt live von eurem Turnier berichten oder die Ergebnisse, Partien und Torschützen selbst in Echtzeit eintragen? Meldet euch bei uns und wir tragen euch als Turnierverwalter ein!
🤓 Kennt ihr schon das neue FuPa-Livecenter? Es ist optimal auf die Bedürfnisse eines Turnierorganisators abgestimmt und eignet sich als Anzeigetafel. Schaut doch mal vorbei!
🎥 Ihr wollt die Highlights von eurem Turnier für die Ewigkeit festhalten? Das geht ganz einfach mit FuPa.tv - und dafür braucht es nicht viel! Hier findet ihr alle Informationen.
---
- Allianz-Geisler & Ziemann-Stadtmeisterschaft Babelsberg (hier klicken)
---
- Nikolaus Cup Autohaus Schumann der Frauen in Treuenbrietzen (hier klicken)
---
- Spedition Mietz Wintercup des SV Rot-Weiß Flatow (hier klicken)
---
- Weihnachtsturnier des SV Eintracht Alt Ruppin (hier klicken)
---
- Klosterruinen-Cup der zweiten Männer-Mannschaft des VfB Gramzow in Löcknitz (hier klicken)
---
- ArcelorMittal-Cup des FC Eisenhüttenstadt (hier klicken)
---
- Thermo Hesse Cup der Herren in Borgsdorf (hier klicken)
---
- Klosterruinen-Cup der Männer des VfB Gramzow in Löcknitz (hier klicken)
---
- 28. Oderbruchpokal in Letschin (hier klicken)
---
- Hallenkreismeisterschaft Uckermark Ü50 (hier klicken)
---
- DVAG Knospe Cup der Frauen in Borgsdorf (hier klicken)
---
- Märkische-Heimat-Cup in Ludwigsfelde (hier klicken)
---
- Weihnachtsturnier WGH-Cup des FC 98 Hennigsdorf (hier klicken)
---
- 30. Potsdamer Hallenmasters (hier klicken)
---
- 27. Uckermark-Hallen-Masters in Schwedt (hier klicken)
---
- Hallenturnier des SV Blau-Weiß Lichterfeld (hier klicken)
---
- Sparkassen Cup des Kolkwitzer SV (hier klicken)
---
- Hallenturnier des SV Demerthin (hier klicken)
---
- Hallencup von Fortuna Babelsberg (hier klicken)
---
- 34. Auflage des Bürgermeister-Pokals der Stadt Falkensee
---
- Opening Hallenfußball-Cup des FC Borussia Brandenburg
---
- 2. Agrar-Cup in Liebenwalde
---
- 11. Traditionsturnier der BSG Stahl Brandenburg
---
- Curry 846-Cup des FC 98 Hennigsdorf (hier klicken)
---
- 17. Mitternachtsturnier des FC Borussia Brandenburg
---
- 21. Giebelsee-Cup des SV Blau-Weiß Petershagen-Eggersdorf (hier klicken)
---
- Pelikan Hallenmaster der Ü32 in Luckenwalde
---
- Pelikan Hallenmaster der Männer in Luckenwalde
---
- 24. Kann-Cup des FSV Admira 2016 der I. Männer in Mittenwalde (hier klicken)
---
- 24. Kann-Cup des FSV Admira 2016 der II. Männer in Mittenwalde (hier klicken)
---
- Hallen-Turnier des SV Blau-Gelb Hosena
---
- 26. Sparkassen-Cup des FC Sängerstadt Finsterwalde (hier klicken)
---
- 27. Preußen Cup in Beeskow (hier klicken)
---
- 11. Allianz Girls Cup der BSG Stahl Brandenburg
---
- Frauen-Hallenfußball-Masters des FC Borussia Brandenburg
---
- 22. Schneider Cup der Frauen der SG Blau-Weiß Beelitz (hier klicken)
---
- Frauen Masters des FC Borussia Brandenburg
---
- 27. Hussitencup des FSV Bernau
---
- Stahl-Cup der 1. Männer der BSG Stahl Brandenburg
---
- 41. Wanderpokalturnier der SG Groß Gaglow (hier klicken)
---
- energy Cup in Schwedt
---
- 51. Traditionsturnier des FSV Glückauf Brieske/Senftenberg
---
- Landesfutsalmeisterschaften Brandenburg Frauen (hier klicken)
---
- Internationales Frauen-Hallenturnier in Großkoschen (hier klicken)
---
- Ofenstadt Hallen Cup des SC Oberhavel Velten der 2. Männer
---
- Müncheberger Wintercup
---
- 11. Spreeauen-Cottbuser-Ostsee-Cup der SG Groß Gaglow (hier klicken)
---
- 3. Finro-Cup des FV Preussen Eberswalde
---
- Ofenstadt Hallen Cup des SC Oberhavel Velten der Frauen
---
- Hallencup der Uckermarkliga in Schwedt
---
- besserimmo-Cup in Wusterhausen/Dosse
---
- Hallenkreismeisterschaft Oberhavel/Barnim Ü35 (hier klicken)
---
- Hallenkreismeisterschaft Oberhavel/Barnim Ü50 (hier klicken)
---
- Ofenstadt Hallen Cup des SC Oberhavel Velten der 1. Männer
---
- Hallencup der Kreisliga Uckermark in Schwedt
---
- Hallenkreismeisterschaft Oberhavel/Barnim Ü40 (hier klicken)
---
- Hallencup der Kreisklasse Uckermark in Schwedt
---
- Pude-Cup (hier klicken)
---
- Vierradener Tabakblüten Cup der Frauen
---
- Vierradener Tabakblüten Cup der Männer
__________________________________________________________________________________________________
