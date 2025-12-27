 2025-12-17T10:26:01.779Z

Allgemeines
– Foto: Stefan Fiebiger/Lukas Thoms

Update - Die große Übersicht: Budenzauber 2025/2026 in Brandenburg

Wo und wann gibt es in diesem Winter feinsten Budenzauber? Sendet uns eure Turniere! Jetzt als Turnierverwalter melden!

Verlinkte Inhalte

LK Süd Brandenburg
LL Süd Brandenburg
LK West Brandenburg
LK Ost Brandenburg
Brandenburgliga

Für die Fußballer in Brandenburg ist die Jahreszeit, in der sie ihre technischen Fähigkeiten und ihren Spielwitz auf dem Hallenparkett unter Beweis stellen können. FuPa möchte euch eine chronologische und geordnete Übersicht der Turniere der Herren-, Frauen- und A-Junioren-Teams in Brandenburg geben.

🔎 Euer Cup oder Turnier, an dem ihr teilnehmt, fehlt noch in der Auflistung? Lasst uns gerne die Infos wie teilnehmende Mannschaften und den Spielplan per E-Mail an brandenburg@fupa.net zukommen und wir ergänzen es!

📲 Ihr wollt live von eurem Turnier berichten oder die Ergebnisse, Partien und Torschützen selbst in Echtzeit eintragen? Meldet euch bei uns und wir tragen euch als Turnierverwalter ein!

🤓 Kennt ihr schon das neue FuPa-Livecenter? Es ist optimal auf die Bedürfnisse eines Turnierorganisators abgestimmt und eignet sich als Anzeigetafel. Schaut doch mal vorbei!

🎥 Ihr wollt die Highlights von eurem Turnier für die Ewigkeit festhalten? Das geht ganz einfach mit FuPa.tv - und dafür braucht es nicht viel! Hier findet ihr alle Informationen.

Diese Hallenturniere sind geplant:

---

13. Dezember 2025

- Allianz-Geisler & Ziemann-Stadtmeisterschaft Babelsberg (hier klicken)

---

13. Dezember 2025

- Nikolaus Cup Autohaus Schumann der Frauen in Treuenbrietzen (hier klicken)

---

13. Dezember 2025

- Spedition Mietz Wintercup des SV Rot-Weiß Flatow (hier klicken)

---

19. Dezember 2025

- Weihnachtsturnier des SV Eintracht Alt Ruppin (hier klicken)

---

19. Dezember 2025

- Klosterruinen-Cup der zweiten Männer-Mannschaft des VfB Gramzow in Löcknitz (hier klicken)

---

20. Dezember 2025

- ArcelorMittal-Cup des FC Eisenhüttenstadt (hier klicken)

---

20. Dezember 2025

- Thermo Hesse Cup der Herren in Borgsdorf (hier klicken)

---

20. Dezember 2025

- Klosterruinen-Cup der Männer des VfB Gramzow in Löcknitz (hier klicken)

---

20. Dezember 2025

- 28. Oderbruchpokal in Letschin (hier klicken)

---

21. Dezember 2025

- Hallenkreismeisterschaft Uckermark Ü50 (hier klicken)

---

21. Dezember 2025

- DVAG Knospe Cup der Frauen in Borgsdorf (hier klicken)

---

23. Dezember 2025

- Märkische-Heimat-Cup in Ludwigsfelde (hier klicken)

---

26. Dezember 2025

- Weihnachtsturnier WGH-Cup des FC 98 Hennigsdorf (hier klicken)

---

27. Dezember 2025

- 30. Potsdamer Hallenmasters (hier klicken)

---

27. Dezember 2025

- 27. Uckermark-Hallen-Masters in Schwedt (hier klicken)

---

27. Dezember 2025

- Hallenturnier des SV Blau-Weiß Lichterfeld (hier klicken)

---

28. Dezember 2025

- Sparkassen Cup des Kolkwitzer SV (hier klicken)

---

28. Dezember 2025

- Hallenturnier des SV Demerthin (hier klicken)

---

28. Dezember 2025

- Hallencup von Fortuna Babelsberg (hier klicken)

---

30. Dezember 2025

- 34. Auflage des Bürgermeister-Pokals der Stadt Falkensee

---

2. Januar 2026

- Opening Hallenfußball-Cup des FC Borussia Brandenburg

---

2. Januar 2026

- 2. Agrar-Cup in Liebenwalde

---

3. Januar 2026

- 11. Traditionsturnier der BSG Stahl Brandenburg

---

3. Januar 2026

- Curry 846-Cup des FC 98 Hennigsdorf (hier klicken)

---

3. Januar 2026

- 17. Mitternachtsturnier des FC Borussia Brandenburg

---

3. Januar 2026

- 21. Giebelsee-Cup des SV Blau-Weiß Petershagen-Eggersdorf (hier klicken)

---

3. Januar 2026

- Pelikan Hallenmaster der Ü32 in Luckenwalde

---

3. Januar 2026

- Pelikan Hallenmaster der Männer in Luckenwalde

---

3. Januar 2026

- 24. Kann-Cup des FSV Admira 2016 der I. Männer in Mittenwalde (hier klicken)

---

3. Januar 2026

- 24. Kann-Cup des FSV Admira 2016 der II. Männer in Mittenwalde (hier klicken)

---

3. Januar 2026

- Hallen-Turnier des SV Blau-Gelb Hosena

---

3. Januar 2026

- 26. Sparkassen-Cup des FC Sängerstadt Finsterwalde (hier klicken)

---

3. Januar 2026

- 27. Preußen Cup in Beeskow (hier klicken)

---

4. Januar 2026

- 11. Allianz Girls Cup der BSG Stahl Brandenburg

---

4. Januar 2026

- Frauen-Hallenfußball-Masters des FC Borussia Brandenburg

---

4. Januar 2026

- 22. Schneider Cup der Frauen der SG Blau-Weiß Beelitz (hier klicken)

---

5. Januar 2026

- Frauen Masters des FC Borussia Brandenburg

---

9. Januar 2026

- 27. Hussitencup des FSV Bernau

---

10. Januar 2026

- Stahl-Cup der 1. Männer der BSG Stahl Brandenburg

---

10. Januar 2026

- 41. Wanderpokalturnier der SG Groß Gaglow (hier klicken)

---

10. Januar 2026

- energy Cup in Schwedt

---

10. Januar 2026

- 51. Traditionsturnier des FSV Glückauf Brieske/Senftenberg

---

10. Januar 2026

- Landesfutsalmeisterschaften Brandenburg Frauen (hier klicken)

---

10. Januar 2026

- Internationales Frauen-Hallenturnier in Großkoschen (hier klicken)

---

10. Januar 2026

- Ofenstadt Hallen Cup des SC Oberhavel Velten der 2. Männer

---

10. Januar 2026

- Müncheberger Wintercup

---

11. Januar 2026

- 11. Spreeauen-Cottbuser-Ostsee-Cup der SG Groß Gaglow (hier klicken)

---

16. Januar 2026

- 3. Finro-Cup des FV Preussen Eberswalde

---

17. Januar 2026

- Ofenstadt Hallen Cup des SC Oberhavel Velten der Frauen

---

17. Januar 2026

- Hallencup der Uckermarkliga in Schwedt

---

24. Januar 2026

- besserimmo-Cup in Wusterhausen/Dosse

---

24. Januar 2026

- Hallenkreismeisterschaft Oberhavel/Barnim Ü35 (hier klicken)

---

24. Januar 2026

- Hallenkreismeisterschaft Oberhavel/Barnim Ü50 (hier klicken)

---

24. Januar 2026

- Ofenstadt Hallen Cup des SC Oberhavel Velten der 1. Männer

---

24. Januar 2026

- Hallencup der Kreisliga Uckermark in Schwedt

---

25. Januar 2026

- Hallenkreismeisterschaft Oberhavel/Barnim Ü40 (hier klicken)

---

25. Januar 2026

- Hallencup der Kreisklasse Uckermark in Schwedt

---

31. Januar 2026

- Pude-Cup (hier klicken)

---

31. Januar 2026

- Vierradener Tabakblüten Cup der Frauen

---

31. Januar 2026

- Vierradener Tabakblüten Cup der Männer

__________________________________________________________________________________________________

Die Mission von FuPa.net: Wir sind das Mitmachportal VON Amateurfußballern FÜR Amateurfußballer.

Jetzt anmelden & Vereinsverwalter werden: www.fupa.net/fupaner/anmelden

Aufrufe: 027.12.2025, 09:00 Uhr
redAutor