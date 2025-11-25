Du verwendest einen veralteten Browser, wodurch die Funktionalität von FuPa eingeschränkt ist und es zu unerwarteten Fehlern kommen kann. Damit du FuPa vollumfänglich nutzen kannst und wir dir eine bessere Nutzungserfahrung und mehr Sicherheit auf unserer Anwendung bieten können, nutze bitte einen aktuellen Browser.
– Foto: FuPa
Jetzt Hallenturnier in Brandenburg verwalten: Das perfekte Tool!
Per FuPa die Partien tickern und die Zuschauer per Livecenter begeistern +++ Genial: FuPa.tv-Tore in den Spielpausen blitzschnell auf dem großen Screen
Du organisierst ein Amateurfußball-Turnier - in der Halle oder im Freien? Dann registriere dich bei FuPa als Vereinsverwalter deines Klubs, leg das Turnier an und profitiere vom neuen FuPa-Livecenter als digitale Anzeigetafel am Hallen-Screen oder im Aufenthaltsraum! Und das Beste: filmst du parallel die Spiele via FuPa.tv mit der Sport.Video-App, dann erscheinen in den Spielpausen alle Tor-Videos auf dem Livecenter-Screen! 🤩 ⚽️
Was du tun musst, um das Livecenter nutzen zu können? Registriere dich bei FuPa (hier entlang), leg dir einen Account an. Wichtig: um Turniere bei FuPa anlegen und pflegen zu können, musst du Vereinsverwalter sein. Sprich: als Spieler oder Funktionär in deinem Amateurfußball-Klub aktiv sein. Hast du bereits einen Vereinsverwalter-Account, dann hier entlang und lege dein Hallenturnier bei FuPa an. Ist das Turnier bereits auf FuPa angelegt, dann kontaktierte gerne die Verantwortlichen deines FuPa-Gebiets und bitte um Freischaltung als Turnierverwalter für das entsprechende Turnier, bzw. um Übersendung des Links fürs FuPa-Livecenter. 💪🏻
Welche Funktionen bietet das neue FuPa-Livecenter?
Es werden sämtliche Live-Zwischenstände, die verbleibende Restzeit pro Spiel angezeigt. In den Turnier-Einstellungen kann die Spieldauer, sowie sämtliche Einstellungen vorgenommen werden, auch ob die Uhr im Livecenter rückwärts oder vorwärts laufen soll
Fällt ein Tor, erscheint eine eigene Tor-Grafik mit Einblendung des Torschützen - natürlich nur, falls auch getickert wird
Zeitstrafen - mit Angabe der Restlaufzeit - werden im Livecenter ebenso ausgegeben, wie die Torschützen samt Spielminuten und Torfolge
Eingeblendet wird auch die Live-Tabelle der Gruppe der aktuellen Live-Partie. Findet gerade keine Live-Partie statt, erscheinen sämtliche Turniergruppen. Aber auch das kann in den Livecenter-Einstellungen angepasst werden
– Foto: FuPa
In den Livecenter-Einstellungen kannst einjustieren, ob Videos in den Spielpausen gezeigt werden sollen, und welche Turnier-Gruppen eingeblendet werden sollen.
Das FuPa-Livecenter kann am Beamer, am Browser oder auf jedem Smart-TV angezeigt werden. So kannst du das Livecenter auch im Aufenthaltsraum, beim Kiosk, o.ä. "aufstellen" und die Zuschauer auf dem Laufenden halten, auch wenn sie gerade nicht in der Halle sind
Wichtig, um das FuPa-Livecenter optimal nutzen zu können!
Zuordnung der korrekten Teams (bei Junioren-Mannschaft unbedingt darauf achten, die Junioren-Teams, und nicht die Herren-Teams der jeweiligen Klubs zuzuordnen). Sind die Teamkader nicht vollständig gepflegt, empfiehlt es sich via Reiter "Mannschaften" den Turnier-Kader der Teams vor Turnierbeginn zu aktualisieren
Eingabe des Turnier-Spielplans! Du kannst dir den Turnier-Spielplan auch als pdf downloaden und in der Halle auslegen, inkl. QR-Code für die Zuschauer zur Turnier-Übersicht 👉(hier ein Beispiel) 📰
Damit die aktuellen Live-Zwischenstände im FuPa-Livecenter auch angezeigt werden können, trag dich für den Liveticker der Partien ein (die Eintragung für die Partien ist auch für jeden anderen FuPa-User möglich - als Turnierleiter kannst du dich aber mit wenigen Klicks für alle Partien auf einmal eintragen!)
Das Highlight: wenn du die Partien deines (Hallen-)Turniers per FuPa.tv mit der Sport.Video-App filmst (via iOS - oder via Android), dann erscheinen im FuPa-Livecenter während der Spielpausen die wenige Sekunden zuvor per FuPa.tv gefilmten Tor-Videos 😍 - Voraussetzung dafür ist natürlich eine bestehende Internetverbindung beim Filmen 💥
– Foto: FuPa
Das Highlight - während Spielpausen werden ganz automatisch die gefilmten FuPa.tv-Tore gezeigt!
Das FuPa-Livecenter ist das perfekte Tool für dich als Turnierverwalter. Und wenn du dein Turnier obendrein noch per FuPa.tv-Video-Highlights filmst, wird's richtig legendär! 🤩
Hast du Feedback oder Verbesserungsvorschläge fürs Livecenter, dann wende dich gerne direkt an uns - an support@fupa.net !