Allgemeines
Update - Die aktuellen Transfers in Württemberg

Der Überblick auf die Wechsel in den Bezirken in Württemberg.

Regionalliga Südwest
BZL Südb. Bodensee
Kreisliga A II
Kreisliga A III
Kreisliga B I

Spieler sind auf Vereinssuche oder haben ein neues Team bereits gefunden. Die Übersicht auf die aktuellen Wechsel in Württemberg gibt es hier!

>>> Alle überregionalen Wechsel gibt es hier!

>>> Alle aktuellen Wechsel im Fußballbezirk Alb gibt es hier!

>>> Alle aktuellen Wechsel im Fußballbezirk Bodensee gibt es hier!

>>> Alle aktuellen Wechsel im Fußballbezirk Donau/Iller gibt es hier!

>>> Alle aktuellen Wechsel im Fußballbezirk Enz/Murr gibt es hier!

>>> Alle aktuellen Wechsel im Fußballbezirk Franken gibt es hier!

>>> Alle aktuellen Wechsel im Fußballbezirk Neckar/Fils gibt es hier!

>>> Alle aktuellen Wechsel im Fußballbezirk Nordschwarzwald gibt es hier!

>>> Alle aktuellen Wechsel im Fußballbezirk Oberschwaben gibt es hier!

>>> Alle aktuellen Wechsel im Fußballbezirk Ostwürttemberg gibt es hier!

>>> Alle aktuellen Wechsel im Fußballbezirk Rems/Murr/Hall gibt es hier!

>>> Alle aktuellen Wechsel im Fußballbezirk Schwarzwald/Zollern gibt es hier!

>>> Alle aktuellen Wechsel im Fußballbezirk Stuttgart/Böblingen gibt es hier!

28.12.2025, 19:00 Uhr
Timo BabicAutor