Vereinsnachrichten
UPDATE: Chris Baffour neuer Cheftrainer in Petingen

Ghanaer folgt bei der 1.Mannschaft auf Vereinspräsident Ado Kojo

Wie wort.lu bereits am Montag meldete, hat die Union Titus Petingen nach einer halben Saison mit Vereinspräsident Ado Kojo in der Trainerfunktion einen definitiven Cheftrainer verpflichtet.

Es handelt sich dabei um den Anglo-Ghanaer Chris Baffour, der in Ghana als Videoanalyst arbeitete und zuvor als Trainer beim dortigen Verein Medeama SC sowie beim schottischen Club Fort William FC aus der „North Caledonian League“.

// Update 6.1.2026, 14:05 Uhr //

Eine offizielle Bestätigung seitens des Vereins erreichte uns am Dienstag kurz vor 14 Uhr.

