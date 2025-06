Update: Auf- und Abstieg und Relegation in den Neusser Kreisligen

Seit wir im Jahr 2012 mit FuPa Niederrhein an den Start gegangen sind, versuchen wir in jedem Jahr, Euch die teils recht komplizierten Auf- und Abstiegsregelungen im Fußballverband Niederrhein in Textform näherzubringen. Wer das schonmal versucht hat, der weiß, dass das nicht immer so leicht ist. Diesmal wollen wir uns dem nähern, was in den Kreisligen in Grevenbroich-Neuss für die Saison 2024/25 Gültigkeit hat.

Zunächst einmal profitieren bis zu vier Kreise am Niederrhein vom erweiterten Aufstieg, der Kreis Grevenbroich-Neuss ist dabei, wäre aber der letzte davon profitierende Kreis gewesen. Es hätte also für alle Regionalligisten aus den Fußballverband Niederrhein in der Regionalliga West in Sachen Ligaverbleib alles glatt gehen müssen - und das war aufgrund des Rückzuges des KFC Uerdingen schon nicht der Fall. Dann, aber auch nur in diesem Fall, hätte es einen zweiten Aufsteiger in die Bezirksliga gegeben. Regulär steigt so nun nur der Meister der Kreisliga A auf. Ansonsten ist die Abstiegsregelung an die Bezirksliga gekoppelt - und dort gibt es erfreulicherweise für den Kreis keinen Absteiger. So steigen aus der Kreisliga A nur zwei Mannschaften ab. Bis zu vier Teams hätte es hier im ungünstigsten Fall treffen können, das erschien aber schon früh in der Saison als sehr unwahrscheinlich.

Geht es um den Aufstieg in der Kreisliga B, so ist am Ende die entscheidende Frage, ob es mehr als zwei Absteiger aus der Bezirksliga gibt, und in der Tat gibt es ja keinen. So steigen drei Mannschaften aus der Kreisliga B auf, die beiden Gruppenzweiten müssen dann den dritten Aufsteiger in Entscheidungsspielen ermitteln.

Diese Partien sind inzwischen angesetzt:

Mittwoch, 4. Juni, 19.30 Uhr: SpVgg Gustorf/Gindorf - FSV Vatan Neuss

Samstag, 7. Juni, 16 Uhr: FSV Vatan Neuss - SpVgg Gustorf/Gindorf

Der Abstieg in die Kreisliga C ist ganz linear an den Bezirksliga-Abstieg gekoppelt. Da der Kreis ohne Bezirksliga-Absteiger bleibt, müssen nur zwei Teams in die Kreisliga C absteigen, also nur die Tabellen-Schlusslichter. Für jeden Bezirksliga-Absteiger wäre auch in der Kreisliga B ein Absteiger hinzugekommen. Es entfallen also denkbare Entscheidungsspiele. Sportlich wird es gar keinen Absteiger geben, gab es doch schon drei Rückzüge und eine Gruppe, die mit 15 Teams gestartet war.

In der Kreisliga C stand hingegen eigentlich fest, dass es in allen Szenarien vier Aufsteiger geben wird. Demnach wären jeweils die Meister direkt aufgestiegen, während die drei Zweitplatzierten in eine Aufstiegsrunde gemusst hätten, um einen weiteren Aufsteiger zu ermitteln. Hier hat der Kreis aber entschieden, dass auch durch die Rückzüge der Kreisliga B alle drei Vizemeister der Kreisliga C den Aufstieg sicher haben. Es gibt also sechs neue C-Ligisten - und keine Entscheidungsrunde.

Wie mit punktgleichen Teams umzugehen ist, hatten die Kreise lange für sich selbst geregelt. Nun gibt der Verband seit der Saison 2024/24 für alle Kreise das Vorgehen vor: Es zählt weder die Tordifferenz, noch der direkte Vergleich. Sind Teams auf maßgeblichen Plätzen für Auf- oder Abstieg punktgleich, so werden Entscheidungsspiele angesetzt - mit Hin- und Rückspiel, im Zweifel auch mit Verlängerung im Anschluss an die zweite Partie. Bei mehr als zwei punktgleichen Teams ist auch eine Spielrunde möglich, bei vier oder mehr Teams auch in Form eine K.O.-Runde. Diese Spiele könnten also vor eventuellen Entscheidungsspielen notwendig werden.

Ihr habt einen Fehler bemerkt oder es hat sich noch etwas verändert oder muss präzisiert werden? Dann meldet Euch gerne bei uns unter fupa@rp-digital.de , wir passen dann die Texte an.