Update: Auf- und Abstieg und Relegation in den Duisburger Kreisligen

Seit wir im Jahr 2012 mit FuPa Niederrhein an den Start gegangen sind, versuchen wir in jedem Jahr, Euch die teils recht komplizierten Auf- und Abstiegsregelungen im Fußballverband Niederrhein in Textform näherzubringen. Wer das schonmal versucht hat, der weiß, dass das nicht immer so leicht ist. Diesmal wollen wir uns dem nähern, was in den Kreisligen in Duisburg-Mülheim-Dinslaken für die Saison 2024/25 Gültigkeit hat.

Der Kreis Duisburg wird in dieser Saison nicht vom erweiterten Aufstieg profitieren, der durch eine womöglich geringe Absteigerzahl aus der Regionalliga in die Oberliga Niederrhein zustande kommt. Dennoch gibt es zwei Aufsteiger aus der Kreisliga A in die Bezirksliga, so dass zumindest sichergestellt ist, dass beide Meister den Aufstieg in der Tasche haben und nicht auch noch Aufstiegsspiele bestreiten müssen.

Beim Abstieg in der Kreisliga A gibt es grundsätzlich zwei Varianten, die beide an die Zahl der Absteiger aus der Bezirksliga in den Kreis Duisburg gekoppelt sind. Offen ist hier nämöich noch, ob es neben den fixen Anbsteigern Taxi und FSV Duisburg mit dem TSV Bruckhausen einen dritten geben wird, muss der TSV doch in die Abstiegs-Relegation. So müssen insgesamt sechs Mannschaften absteigen, also drei je Gruppe der Kreisliga A, wenn in der Bezirksliga keine, zwei oder vier Mannschaften in den Kreis absteigen. Möglich ist davon nur noch das Szenario mit zwei Absteigern. Sollte es jedoch drei Absteiger geben, so steigen nur fünf Teams in die Kreisliga B ab, was dann laut Plan Abstiegsspiele der beiden Drittletzten der Kreisliga A notwendig machen würde. Eine Besonderheit ist hier jedoch, dass Glückauf Möllen nach dem zweiten Rückzug in Folge nach §52 der Spielordnung in der kommenden Saison nicht in der Kreisliga B spielen darf, dass sich dieses Schema um einen Platz verschiebt. Demnach gibt es bei drei Absteigern aus der Bezirksliga nur vier Absteiger aus der Kreisliga A, während die Entscheidungsspiele im Fall von zwei Absteigern notwendig werden, weil es dann fünf statt der geplanten sechs Absteiger gibt. Zudem stehen die Möllener in dieser Saison ja als Absteiger aus Gruppe 1 nach dem Rückzug auch bereits fest, was die Zahl der Absteiger hier um ein Team reduziert.

Nach diesem komplizierten Teil wird es dann bei der Aufstiegsregelung in der Kreisliga B doch erheblich leichter. Denn hier steigen in jedem Fall vier Mannschaften auf, also zwei je Gruppe, ungeachtet sonstiger Umstände. Beim Abstieg aus der Kreisliga B steht hingegen auch schon fest, dass es keine Entscheidungsspiele geben wird, weil alle Optionen im Abstiegsschlüssel gerade Zahlen beinhalten. Gibt es in der Bezirksliga zwei Absteiger, so müssen acht Mannschaften in die Kreisliga C, also vier je Gruppe. Gibt es in der Bezirksliga hingegen drei Absteiger in den Kreis, so steigen nur sechs Mannschaften ab, folglich drei pro Gruppe der Kreisliga B.

Entscheidungsspiele in der Kreisliga C möglich

Vergleichbar mit der vorhergehenden Regelung ist auch der Aufstieg in der Kreisliga C festgelegt. Hier würden sechs Mannschaften aufsteigen, also zwei je Gruppe, sofern es in der Bezirksliga drei Absteiger in den Kreis gibt. Falls jedoch nur zwei Teams in den Kreis absteigen, so gäbe es sieben Aufsteiger, was eine Aufstiegsrunde der drei Tabellendritten zur Folge hätte, um den siebten Aufsteiger zu ermitteln. Sollte hier ein Dritter verzichten, kann ein Tabellenvierter nachrücken, Teams dahinter jedoch nicht mehr.

Wie mit punktgleichen Teams umzugehen ist, hatten die Kreise lange für sich selbst geregelt. Nun gibt der Verband seit der Saison 2024/24 für alle Kreise das Vorgehen vor: Es zählt weder die Tordifferenz, noch der direkte Vergleich. Sind Teams auf maßgeblichen Plätzen für Auf- oder Abstieg punktgleich, so werden Entscheidungsspiele angesetzt - mit Hin- und Rückspiel, im Zweifel auch mit Verlängerung im Anschluss an die zweite Partie. Bei mehr als zwei punktgleichen Teams ist auch eine Spielrunde möglich, bei vier oder mehr Teams auch in Form eine K.O.-Runde. Diese Spiele könnten also vor eventuellen Entscheidungsspielen notwendig werden.

