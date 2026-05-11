Unterhaching verpasst DFB-Pokal nach Debakel bei den Kickers

Die Gesichter sprechen Bände: Hachinger Spieler sitzen enttäuscht auf der Reservebank in Würzburg. – Foto: Frank Scheuring

Nach dem jüngsten Aufstiegsverzicht ist bei der SpVgg Unterhaching auch der Traum von der Qualifikation für den DFB-Pokal der kommenden Saison geplatzt. Beim 0:4 (0:0) auswärts bei den Würzburger Kickers zeigte sich der Dritte der Regionalliga Bayern im Spitzenspiel beim Zweiten vor dem Tor harmlos.

Nach dem Spiel vor 4578 Zuschauern in der Würzburger AKON Arena gegen den designierten Bayerischen Amateurmeister 2026 war die Enttäuschung dementsprechend groß. Insbesondere in der ersten Hälfte wäre für die Hachinger mehr drin gewesen. „Wir sind sehr gut reingekommen, haben es aber leider verpasst, die Tore zu machen“, bedauerte Hachings Offensivmotor Simon Skarlatidis.

In der Tat erweckte die Mannschaft von SpVgg-Cheftrainer Sven Bender zunächst den Eindruck, den letzten Strohhalm zur DFB-Pokal-Qualifikation noch ergreifen zu wollen. Die Gäste waren zu Beginn druckvoller. Ein Schuss von Moritz Müller war jedoch zu schwach, um Würzburgs Torwart Johann Hipper in Bedrängnis zu bringen (1.). Nach einer Ecke von Alexander Winkler setzte Cornelius Pfeiffer einen Kopfball knapp neben das Tor (13.). Von den Platzherren kam auf der Gegenseite bis zur Pause offensiv wenig, ein Schuss aus dem Rückraum von Jermain Nischalke über die Latte war die Ausnahme (29.).

Nach dem Seitenwechsel kippte dann das Spiel in Richtung der nun aktiveren Heimelf. Bei den Unterfranken verpasste zunächst noch Martin Thomann freistehend vor Hachings Torwart Erion Avdija die Führung für die Gastgeber (56.). Doch dann war der Bann gebrochen und innerhalb von zehn Minuten brach das Unheil über die Gäste herein: Zunächst schlenzte Würzburgs Top-Torjäger Tarsis Bonga den Ball sehenswert in den Winkel zum 1:0 (61.). Nischalke sorgte mit einem starken Distanzschuss in die linke obere Ecke sofort danach für das 2:0 (65.). Nachdem Daniel Hägele per Kopfball nach einer Ecke das 3:0 nachgelegt hatte (68.), sorgte erneut Nischalke für den vierten Treffer (71.).

Bis zum Spielende plätscherte dann die Partie ohne weitere Großchancen auf beiden Seiten vor sich hin, und nach Schlusspfiff gab es bei den Würzburgern den Titel des Bayerischen Amateurmeisters 2026 zu feiern. Haching indes kann sich von Platz drei beim nun bedeutungslosen Saisonfinale gegen Burghausen am kommenden Samstag nicht mehr verbessern und kann im Bruderduell zwischen Sven und Lars Bender in Unterhaching die Saison ohne Druck ausklingen lassen. (rmf)

FC Würzburger Kickers – SpVgg Unterhaching 4:0 (0:0) SpVgg Unterhaching: Avdija – Ehlich, Stiefler, Winkler, Breuer – Ortel, Gevorgyan (78. Krattenmacher) – Skarlatidis, Pfeiffer (67. Meier), Müller (46. Hannemann) – Krupa (78. Spann) Tore: 1:0 Bonga (61.), 2:0 Nischalke (65.), 3:0 Hägele (68.), 4:0 Nischalke (71.) Schiedsrichter: Andreas Hummel (Betzigau) – Zuschauer: 4578