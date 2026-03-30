Unterhaching verliert in Ansbach – Bayern II bindet Talente

Louis Richter traf hier zum 1:0 gegen Unterhaching. Der zuletzt immer wieder von Verletzungen geplagte 19-Jährige hat bei den Bayern-Amateuren um zwei Jahre verlängert. – Foto: IMAGO

SpVgg Ansbach – SpVgg Unterhaching 1:0 (0:0). Die zuletzt erfolgreichen Hachinger hatten unter der Woche in Ansbach einen herben Dämpfer zu verdauen. Im Vergleich zu den vorausgegangenen Spielen rächte sich dieses Mal eine ungenügende Chancenverwertung. Ansbach erzielte nach einem unnötigen Hachinger Ballverlust durch Dino Nuhanovic spät den Lucky Punch zum entscheidenden 1:0 (86.). Der Stachel bei SpVgg-Cheftrainer Sven Bender saß tief, und ohne den kurzfristig krankheitsbedingt ausgefallenen Offensivmotor Simon Skarlatidis ging der Favorit zur Enttäuschung von Bender leer aus. Glück für die SpVgg, dass anschließend auch Verfolger Würzburg beim 1:1 am Samstag in Eichstätt patzte, und die Hachinger somit hinter der Reserve des 1. FC Nürnberg auf Platz zwei bleiben.

Die SpVgg Unterhaching profitiert nach einer herben Niederlage von einem gleichzeitigen Ausrutscher des Konkurrenten Würzburg und blickt auf ein besonderes Heimspiel am kommenden Donnerstag voraus. Der am Länderspielwochenende spielfreie FC Bayern II setzt derweil bei zwei Personalien ein Zeichen für Eigengewächse.

Der Fokus von Benders Mannschaft richtet sich nun auf das nächste Spiel, das es in sich hat. Am kommenden Donnerstag (19 Uhr) trifft die Spielvereinigung im heimischen uhlsportPark im oberbayerischen Derby auf den TSV Buchbach (Tabellenplatz 9), der aktuell vom langjährigen Ex-Haching-Trainer Marc Unterberger angeführt wird.

Der am vergangenen Wochenende wegen der Länderspielpause spielfreie FC Bayern II nutzte die Zeit, um Personalien für die Zukunft festzuzurren. Die beiden Talente Younes Aitamer (22) und Louis Richter (19) verlängerten ihre Verträge bei den Münchnern um weitere zwei Jahre bis Juni 2027. Beide in der Region aufgewachsenen Nachwuchsspieler hatten zuletzt mit schweren Verletzungen zu kämpfen und müssen sich erst wieder zurück in die Mannschaft kämpfen. „Younes und Louis sind seit vielen, vielen Jahren beim FC Bayern und haben leider beide zuletzt einiges an Verletzungspech verkraften müssen. Mit dieser Vertragsverlängerung wollen wir ihnen die Möglichkeit geben, nach ihren schweren Knieverletzungen wieder voll fit werden zu können und dann auch bei uns die Rückkehr in den Spielbetrieb anzupeilen“, so Jochen Sauer, Direktor Nachwuchsentwicklung des FC Bayern in einer Vereinsmitteilung.