Unterhaching verliert 0:1 gegen FC Bayern II nach schwachem Auftritt

Enttäuscht: Der eingewechselte Hachinger Richard Meier sorgt im Angriff für mehr Schwung, bleibt aber gegen seine Ex-Mannschaft erfolglos. – Foto: Sven Leifer

Die SpVgg Unterhaching unterlag dem FC Bayern II mit 0:1. Trainer Sven Bender kritisierte die erste Halbzeit seines Teams deutlich.

Der Jahresauftakt für die SpVgg Unterhaching ist misslungen, der Tabellenzweite der Fußball-Regionalliga Bayern unterlag auswärts dem FC Bayern II nach einer phasenweise dürftigen Vorstellung mit 0:1 (0:1). SpVgg-Cheftrainer Sven Bender zeigte sich insbesondere über den schwachen Auftritt seines Teams in der ersten Halbzeit enttäuscht. „Die Niederlage war verdient, weil wir in der ersten Halbzeit gefühlt gar kein Gesicht gezeigt haben, so wie man es von uns kennt“, so der ehemalige Bundesligaprofi.

Nach der Zündung eines Pyro-Feuerwerkskörpers von Bayern-Fans auf der Tribüne des Städtischen Stadions an der Grünwalder Straße, die für einen verspäteten Anpfiff sorgte, brannten auf dem Rasen dann zunächst die Hachinger ein Feuerwerk ab. Die SpVgg drückte in den Anfangsminuten auf das Tor der Heimelf. Doch bei diesem Ansturm blieb es, fortan wirkten die Gäste eher so, als ob sie sich noch tief im Winterschlaf befänden. Weitaus aktiver waren die Bayern-Amateure, die in der Wintervorbereitung ein intensives Trainingslager in den USA eingelegt hatten. „Die Mannschaft war verkopft und hat zu viel nachgedacht“, versuchte Bender die überraschend schläfrige Vorstellung seines Teams zu erklären.

Die Passivität rief die Platzherren früh auf den Plan und eine Hachinger Unachtsamkeit bei einem Einwurf der Münchner führte zu einem Rückstand. Louis Richter schaltete nach einem Einwurf im Strafraum und einer darauffolgenden Kopfballverlängerung seines Mitspielers Guido Della Rovere am schnellsten und bugsierte den Ball zum 1:0 über die Torlinie (12.). Bis zum Seitenwechsel blieben die Münchner auch aktiver. Im Hachinger Offensivspiel schlichen sich zu viele Fehler ein, um sich gefährliche Chancen herauszuspielen. Ein von Simon Skralatidis hereingebrachter Freistoß blieb die Ausnahme (38.).

Im zweiten Durchgang erwachten die Gäste dann aus ihrem Winterschlaf und waren nun weitaus dominanter als in der ersten Hälfte. Mit dem eingewechselten Stürmer Richard Meier, der gegen seine Ex-Mannschaft auflief, kam etwas mehr Schwung in die Angriffsbemühungen. Bayerns Torwart Jannis Bärtl musste einmal gegen Markus Schwabl klären (48.) und wenig später entschärfte die Abwehr der Heimelf einen gefährlichen Skarlatidis-Freistoß (52.). In der Folge zielte Mike Gevorgyan knapp vorbei (70.) und Chrsitopher Negele brachte einen Ball aus kurzer Distanz nicht im Tor unter (78.).

Nachdem auch auf der Gegenseite Bayerns Artur Degraf zweimal bei einem Konter aus aussichtsreicher Situation vergeben hatte (80., 85.), blieb die Vorentscheidung aus. Haching rannte in den Schlussminuten an, ein Tor gelang den Gästen jedoch zur großen Enttäuschung vieler Spieler und Verantwortlicher nicht mehr. Der verpatzte Jahresauftakt war perfekt. (rmf/kik)