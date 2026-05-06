Unterhaching II verliert gegen Traunstein und verpasst theoretische Aufstiegschance

tsv grünwald, weiß, spvgg unterhaching 2, 02.05.2026 nana adu gibson nach dem 2:2 ausgleich – Foto: brouczek

Die SpVgg Unterhaching II kassiert eine 0:1-Niederlage. Damit sind alle Hoffnungen auf die Aufstiegsrelegation zur Bayernliga endgültig vorbei.

Das war es nun endgültig mit den Resthoffnungen der SpVgg Unterhaching II auf den Aufstieg in die Bayernliga. Im Nachholspiel der Landesliga Südost hätte man einen Sieg gebraucht, aber es gab ein 0:1 (0:1) gegen den SB Chiemgau Traunstein, der nun kurz vor dem direkten Klassenerhalt steht.

Traunstein hat echten Männerfußball gespielt.

Haching-Trainer Thomas Kasparetti

„Traunstein hat echten Männerfußball gespielt“, sagte später der Hachinger Trainer Thomas Kasparetti, „sie waren hart, aber nicht unfair.“ Mit diesem Auftritt hat Traunstein ein Stück weit den jungen Hachingern den Schneid abgekauft. Die Gäste schossen schon früh durch Kenan Smajlovic das Tor des Tages (22.), und ab dann gab es klassischen Abstiegskampf. Die Gäste verwickelten die Hachinger immer wieder in Zweikämpfe, verdienten sich eine Gelbe Karte nach der anderen und drehten ziemlich erfolgreich an der Uhr. Am Ende des Tages war es der dreckige 1:0-Sieg, den Mannschaften im Abstiegskampf benötigen. Traunstein stellte sich kompakt auf und hatte nach dem Führungstreffer auch keine Zwänge mehr, mit Risiko nach vorn spielen zu müssen. Mit sieben Punkten zu dem Relegationsplatz hat Traunstein nun das Klassenziel sicher.

Auf der anderen Seite wollten die Hachinger noch einmal anschieben für die letzte Chance auf die Aufstiegsrelegation, aber durch die Belastung der jüngsten Wochen kommt der eine oder andere Kicker auf dem Zahnfleisch daher. Dazu fehlt sicher auch der Glaube daran, noch zwei Mannschaften im Endspurt zu überflügeln. Und so gab es eine ziemlich enttäuschende Leistung gegen Traunstein. Von jungen Kickern mit Ansprüchen in Richtung Profifußball muss man freilich in solchen Phasen mehr erwarten gegen einen durchschnittlichen Landesligisten.

Die Hachinger hatten mehr Ballbesitz, waren aber das gesamte Spiel über wenig bis gar nicht torgefährlich. Dabei weilte Profi-Chefcoach Sven Bender unter den Zuschauern und Regionalliga-Aspiranten hätten sich zeigen können, doch an einem langweiligen Abend sah er keine Talente, die er zwingend mit Einsatzminuten belohnen müsste. Mit dieser Nachholspiel-Niederlage können die Hachinger jetzt die Saison auslaufen lassen. Im Juli geht es weiter – nach wie vor in der Landesliga.

SpVgg Unterhaching II – SB Chiemgau Traunstein 0:1 (0:1). Haching II: Kohler, Böhnke, Kainz, Staniek (77. Obermeier), Stjepanovic, Knörchen, Freimuth, Klee, Guth (46. Adu), Spann, Ibrakovic. Tor: 0:1 Smajlovic (22.).