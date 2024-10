Der MSV Duisburg trifft auf den Nachwuchs des 1. FC Köln. – Foto: Pressefoto Eibner

Unter Flutlicht in der Domstadt: MSV Duisburg zu Gast in Köln Regionalliga West: Der MSV Duisburg tritt am Freitagabend unter Flutlicht bei der U21 des 1. FC Köln an.

In der Regionalliga West hat der MSV Duisburg seit nunmehr sechs Spielen in Folge keine Niederlage mehr hinnehmen müssen. Die bislang letzte Pleite ist datiert auf den 23. August, als die Zebras mit 1:2 bei der U21 des SC Paderborn verloren. Am Freitag geht es gegen eine weitere U-Mannschaft, denn die Duisburger gastieren beim Nachwuchs des 1. FC Köln. Die Mannschaft von Dietmar Hirsch hat zuletzt eher mit knappen Ergebnissen die Punkte geholt und auch in der Domstadt wartet keine leichte Aufgabe.

"Köln ist eine sehr gute Mannschaft, die mit jungen und talentierten Spielern besetzt ist. Daneben gibt es ein, zwei erfahrenere Kicker, von denen wir aber nicht wissen, ob sie auch am Freitag gegen uns zum Einsatz kommen oder zur ersten Elf hochgezogen werden. Zumindest bei Marco Höger gehen wir aber davon aus, dass er spielen wird", erklärt Hirsch vor dem Regionalliga-Duell unter Flutlicht.

>>> So tippt die FuPa-Redaktion den Spieltag Die Jung-Geißböcke konnten am vergangenen Wochenende ihre Sieglos-Serie beenden und beim Wuppertaler SV einen 2:1-Auswärtssieg feiern. In der Tabelle bedeutet das Platz sieben mit 18 Punkten. Die Zebras rangieren auf dem dritten Rang und haben bisher 26 Zähler erspielt. "Köln konnte sich nach einigen Partien ohne Sieg am Wochenende durchsetzen und Selbstvertrauen tanken", bemerkt Hirsch, "doch wir müssen uns definitiv nicht verstecken und gehen auch mit viel Selbstvertrauen in die Partie."