"Unser gemeinsames Ziel ist es, jedem Kind eine Plattform zu bieten" Unser Fußball, unsere Vereine: Wie die JSG Großes Bruch nachhaltige Nachwuchsarbeit gewährleisten will

Mit der Serie "Unser Fußball, unsere Vereine" wollen wir die Amateure während der Zeit der irrsinnigen WM in Katar noch mehr in den Fokus setzen, wollen euch Clubs aus den verschiedenen Spielklassen des Bundeslandes und ihre Geschichten vorstellen. Im vierten Teil präsentieren wir die JSG Großes Bruch als ein innovatives Projekt der Nachwuchsförderung.

Angefangen hatte es in der vergangenen Saison ganz klein mit einer G- und einer F-Junioren-Mannschaft. "Wir wollten den Kids aus Wulferstedt einfach die Chance bieten, bei uns im Verein Fußball zu spielen", erzählt Stefan Mohr von der SG Germania. Je länger die Spielzeit allerdings andauerte, desto häufiger stellte sich der 37-Jährige die Frage: "Was ist denn langfristig möglich und nachhaltig?" Schließlich stellt der demografische Wandel gerade die Vereine im ländlichen Raum - wie im 700-Einwohner-Ort Wulferstedt - in puncto Nachwuchsförderung vor enorme Herausforderungen: "Im Kleinfeldbereich mag es noch gehen, dass man genug Kinder findet, um eigene Mannschaften ins Rennen zu schicken. Auf Großfeld ist das allerdings kaum noch möglich."

Dabei wäre eine Zusammenarbeit der Nachbarschaftsvereine in der Vergangenheit nicht immer denkbar gewesen. "Wulferstedt gegen Hornhausen oder Wulferstedt gegen Schlanstedt waren immer Derbys. Die Vereine waren nie Freunde", erzählt Mohr, der als Aktiver selbst einige dieser Duelle miterlebt hat. Umso mehr freut er sich, dass die Clubs im Sinne der Nachwuchsförderung nun gemeinsame Sache machen. Mögliche Animositäten wurden von Beginn an aus der Welt geschafft. "Grundprobleme haben wir geklärt", erzählt Mohr - so auch die Problematik der Austragungsorte der Spiele: "Uns ist wichtig, dass die Sportplätze am Leben bleiben und als Ort des Zusammenkommens im Dorf fungieren. Darum spielen die Nachwuchsteams nicht etwa ausschließlich in Wulferstedt, sondern überall mal."

Geht es nach Stefan Mohr, dürfte die kreisübergreifende JSG (Olympia Schlanstedt gehört zum KFV Harz, die anderen Clubs zum KFV Börde) noch um einen Partner reicher werden. "Wir würden sehr gerne den Standort Ausleben dazuholen", erklärt der zweifache Familienvater. Dann wäre das Maximum von fünf Vereinen, die unter dem Dach des Fußballverbands Sachsen-Anhalt (FSA) im Nachwuchs eine Spielgemeinschaft bilden dürfen, erreicht. "Ich gehe davon aus, dass zukünftig immer mehr Vereine diesen Weg gehen werden", erklärt Mohr, der sich zugleich ein Umdenken des Landesverbands wünscht: "Auch im Herrenbereich wird es immer schwieriger werden, eigene Teams zu stellen. Ich hoffe, dass sich der FSA in puncto Spielgemeinschaften weiterentwickelt und die Zeichen der Zeit erkennt." So wie mit der Gründung der JSG Großes Bruch die Zeichen der Zeit in puncto Nachwuchsförderung erkannt wurden.

