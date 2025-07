„Uns hat das Glück gefehlt“: Dachau bleibt sieglos

Die Landesligapartie begann, als würde die Uwe-Seeler-Traditionself kicken. Erst ab der 60. Minute spielten die Teams Tempofußball. Bereits in der fünften Minute vergab Lorenz Knöferl eine gute Möglichkeit, ehe Co-Spielertrainer Sebastian Mitterhuber einen Schuss deutlich über das Tor setzte. Danach übernahmen die Gäste das Kommando. Besonders Michel Senger, der in der 22. Minute die Latte traf, und Simon Berger, der in der 30. Minute aus zwei Metern über das Tor köpfte, hatten beste Gelegenheiten. So ging es mit einem glücklichen 0:0 für Dachau in die Halbzeitpause.

Die zweite Halbzeit begann für die schläfrigen Dachauer denkbar ungünstig: Michael Senger brachte den FSV in der 48. Minute nach Vorarbeit des Ex-Pipinsrieders Paolo Cipolla mit 1:0 in Führung. Erst ein Dreifachwechsel in der 60. Minute brachte mehr Tempo ins Dachauer Spiel. Yasin Barin scheiterte in der 62. Minute knapp, Ruben Milla Nava verpasste per Kopf aus acht Metern.