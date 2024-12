Unnötiges Remis

Im zweiten Saisonspiel musste die A-Jugend der SG Buna Halle im Stadion von Ammendorf ran.

Trotz schlechter Erinnerung an den BSV sollte nach dem glücklichen Saisoneinstand der zweite "Dreier" her.

Jedoch erhielt man erst mal einen Dämpfer... In der dritten Spielminute erzielten die Gastgeber nach einer Ecke das 1:0.

Unbeeindruckt von dem Rückstand setzte man nun Ammendorf unter Druck und kam zu guten Chancen.

Buna spielte auf hohem Niveau und man erkämpfte sich viele Bälle im Mittelfeld - nur die Tore fielen einmal mehr nicht.

In der 20 Minute dann endlich nutzte Sascha Kroll einen Freistoß aus 20m zum Ausgleich.

Nach diesem Tor erkannte man die Nervosität des Gegners und spielte den Gegner förmlich an die Wand. In der 25 Minute war es dann Neuzugang Felix Sieb der den Ball mit einem sehenswerten Volleyschuss im unteren Eck versenkte und für das 2:1 der Gäste sorgte.

Obwohl Buna spielbestimmend blieb konnte man vor und auch nach der Halbzeit kein Tor nachlegen.

So blieb Ammendorf immer gefährlich und riskierte von Minute zu Minute immer mehr.

Nach einigen Verzweiflungsschüssen der Gastgeber fiel in der vorletzten Spielminute der Ausgleich. Der Ball wurde abgefälscht und flog in hohem Bogen über den Keeper genau ins lange Eck. In der letzte Minute kam man noch zu einer guten Standardsituation die man aber auch nicht mehr nutzen konnten.