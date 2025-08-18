Gesprengte (Abwehr-)Ketten: Im zweiten Durchgang konnten die Forstinninger um (rot, v.l.) Dzemo Sefidanoski, Niklas Reitner und Ante Basic die das Zentrum verdichtenden Gäste um (v.l.) Yazar Taskin, Jannik Ast und Markus Weth überspielen. – Foto: SRO

Unlauterer Konter ist „Gamechanger": VfB Forstinning auch von Zorneding nicht zu stoppen Deutliches und zu hohes 4:0

Der VfB Forstinning bleibt weiterhin an der Tabellenspitze der Bezirksliga, Gruppe Ost. Auch der Gast und Landkreisrivale TSV Zorneding konnte den Siegeslauf des Absteigers aus der Landesliga nicht stoppen und unterlag am Ende etwas zu deutlich mit 0:4 Toren.

Dem im bisherigen Saisonverlauf enorm erfolgreichen, schnellen Vertikalspiel des VfB begegnete Zornedings Trainer Sascha Bergmann mit einer Verdichtung des Zentrums. Mit einem 4-3-1-2-System, Druck nach außen und dem damit genutzten Deckungsschatten verschloss der TSV zunächst die Mitte. Die Heimelf tat sich vor allem im ersten Durchgang sehr schwer damit. „Die erste Halbzeit war nicht gut von uns, wir waren zu behäbig. Das Zentrum war zu, aus dem Platz über außen konnten wir keinen Profit schlagen“, fasste VfB-Coach Gery Lösch die taktischen Umsetzungen zusammen. Und doch änderte dann eine Szene, von Lösch auch als „Gamechanger“ tituliert, die bis dahin zu Gunsten der verteidigenden Gäste bestehende Statik.

Nach einem auf den langen Pfosten verlängerten Eckball traf VfB-Akteur Nico Weismor Zornedings den Ball geschickt abschirmenden Verteidiger Markus Weth beim Klärungsversuch an der Hüfte, doch der eigentlich fällige Elfmeterpfiff blieb aus. Weismor leitete dann den unlauteren Ballgewinn mit einem Konter über Dzemo Sefidanoski und Mike Opara ein, am Ende schloss Leo Gabelunke den Querpass mit dem 1:0 für die Heimelf ab. „Das war für den TSV doppelt bitter“, musste Lösch zugestehen. „Wir haben den Konter nicht optimal verteidigt. Aber mit einem verwandelten Elfmeter läuft das Spiel vielleicht anders“, beklagte Bergmann die Benachteiligung seiner Elf. Bereits beim Spiel gegen den TSV Ampfing sorgte eine fast deckungsgleiche Szene für Zornedinger Unmut. „Am Ende der Saison gleicht es sich hoffentlich auch wieder aus“, hofft Bergmann auf Fortunas Waage.