„Unkraut vergeht nicht“: Mölders feiert Comeback in der Kreis- und Bezirksliga

Zunächst gemeinsam mit Sohn Noah für den SV Mering II in der Kreisliga Augsburg. In der 82. Minute wurde Sascha Mölders eingewechselt. Sohn Noah, Kapitän bei der Zweitvertretung des SVM, bereitete in der 39. Minute den Ausgleich vor. Die paar Spielminuten steigerten beim Ex-Löwen offenbar die Lust auf mehr. Nur drei Tage später lief Sascha Mölders für die erste Mannschaft des SV Mering auf – diesmal in der Bezirksliga.

„Der deutsche Mbappe.“

Sascha Mockenhaupt, Drittliga-Profi bei Wehen Wiesbaden, über Sascha Mölders auf Instagram.

Den 0:2-Rückstand für den FC Wiggensbach glich der SVM noch vor der Pause aus. Mölders kam in den Schlussminuten zum Einsatz, der entscheidende Treffer gelang dem Ex-Trainer des TSV Landsberg aber nicht. „Unkraut vergeht nicht“, schrieb Mölders in einem Hashtag zu seinem erfolgreichen Comeback. Unter dem Beitrag reagierten zahlreiche User und gratulierten.

„Der deutsche Mbappe“, kommentierte beispielsweise Sascha Mockenhaupt, der aktuell bei Wehen Wiesbaden in der 3. Liga unter Vertrag steht. Andere erinnerten an die erfolgreiche Mölders Zeit bei den Löwen: „1860 Torschützenkönig 2020/2021. Was für (ei)ne geile Zeit.“

Neun Einsätze in dieser Saison für Sascha Mölders beim SV Mering

Insgesamt stand Sascha Mölders in dieser Saison neunmal für den SV Mering auf dem Platz: Viermal für die Reserve in der Kreisliga, fünfmal für die erste Mannschaft in der Bezirksliga. Seinen letzten Treffer erzielte der Kultstürmer am 21. August. Wenn er fit bleibt, sollte das nächste Tor alsbald folgen. (btfm)