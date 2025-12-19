Union Nettetal verpflichtet Hauke Winkens

Der SC Union Nettetal hat sich zur Winterpause mit Hauke Winkens verstärkt. Der 19-Jährige wechselt vom FC Wegberg-Beeck zum Landesligisten und soll dem Team in der Rückrunde zusätzliche Optionen im Mittelfeld geben.
Winkens blickt trotz seines Wechsels positiv auf seine Zeit in Beeck zurück. „Grundsätzlich muss ich erst mal sagen, dass ich mich in Beeck sehr wohl gefühlt habe. Das sind alles top Jungs dort und ich wünsche allen nur das Beste“, erklärt der Offensivspieler. Dennoch habe er sich bewusst für einen Winterwechsel entschieden. Als Spieler in seinem ersten Herrenjahr sei ihm klar gewesen, dass er sich bei einem ambitionierten Verein zunächst hinten anstellen müsse. „Ich brauche vor allem als junger Spieler Spielzeit und die Aussichten darauf sehe ich momentan deutlich besser in Nettetal als bei Beeck“, betont er.
Mehrere Landesligisten hatten Interesse an Winkens bekundet, am Ende fiel die Entscheidung jedoch klar zugunsten des SC Union Nettetal. Ausschlaggebend waren vor allem die Gespräche mit den Verantwortlichen. „Die Gespräche mit Nico Zitzen und dem Trainer haben mir ein sehr gutes Gefühl vermittelt. Auch die Mannschaft, viele Spieler kenne ich schon seit Jahren, sowie der Verein und das Umfeld haben mich überzeugt“, so Winkens.
Eine besondere Verbindung besteht durch seinen Bruder Peer Winkens, der fünf Jahre lang für den SC Union Nettetal spielte und im Sommer nach Beeck wechselte. „Mein Ziel ist es, in seine Fußstapfen zu treten. Ich sehe viele Parallelen, wenn ich mich mit dem 19-jährigen Peer vergleiche und traue mir hier eine ähnlich erfolgreiche Zeit zu“, sagt der Neuzugang, der sich zudem auf die Landesliga Niederrhein freut.
Der Sportliche Leiter Nico Zitzen zeigt sich zufrieden mit der Verpflichtung. „Hauke ist ein junger, talentierter Spieler. Ich verfolge ihn seit gut eineinhalb Jahren und habe bereits im Sommer Kontakt aufgenommen. Mir war bewusst, dass er zunächst seine Chance im eigenen Verein suchen würde. Umso mehr freue ich mich, dass er sich jetzt für Union entschieden hat“, erklärt Zitzen.
Ausgebildet wurde Hauke Winkens unter anderem in der Jugend von Alemannia Aachen und Wegberg-Beeck. Beim SC Union Nettetal möchte er nun den nächsten Schritt in seiner sportlichen Entwicklung machen.
