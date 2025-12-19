Union Nettetal verpflichtet Hauke Winkens

Der Sportliche Leiter Nico Zitzen zeigt sich zufrieden mit der Verpflichtung. „Hauke ist ein junger, talentierter Spieler. Ich verfolge ihn seit gut eineinhalb Jahren und habe bereits im Sommer Kontakt aufgenommen. Mir war bewusst, dass er zunächst seine Chance im eigenen Verein suchen würde. Umso mehr freue ich mich, dass er sich jetzt für Union entschieden hat“, erklärt Zitzen.

Ausgebildet wurde Hauke Winkens unter anderem in der Jugend von Alemannia Aachen und Wegberg-Beeck. Beim SC Union Nettetal möchte er nun den nächsten Schritt in seiner sportlichen Entwicklung machen.