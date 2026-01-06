Union Nettetal schickt Jugend-Spieler zur Nationalmannschaft

Für Andrea Alijaj endete das vergangene Jahr mit einem echten Höhepunkt. Das Top-Talent von Union Nettetal wurde für einen Sichtungslehrgang der albanischen U17-Nationalmannschaft nominiert. FuPa Niederrhein hat mit seinem Trainer, David Sfarzetta, gesprochen, der neben vielen lobenden Worten auch einen Blick in die Zukunft wagt.
"Offenbar ist sogar bis nach Albanien vorgedrungen, dass beim SC Union Nettetal hervorragende Jugendarbeit geleistet wird", heißt es in einer Pressemitteilung von Union Nettetal mit einem Schmunzeln. Gemeint ist in diesem Fall, die Nominierung von Andrea Alijaj für ein Sichtungstraining der albanischen U17-Nationalmannschaft. Verheißungsvolle Talente aus ganz Europa nahmen daran teil, sogar aus den USA reisten Spieler nach Tirana.
"Für Andrea selbst war es eine wunderbare Erfahrung, eine Einladung seiner Heimat und die Chance bekommen zu haben, für sein Land vorzuspielen und sich vorzustellen" verrät Sfarzetta. Eine Rückmeldung vom albanischen Verband gab es nach dem Lehrgang noch nicht, aber Nettetals U17-Trainer geht von einer weiteren Einladung aus. Der Ablauf mutet hingegen schon ein wenig kurios an. "Es gab keine Trainingseinheit. Jeder Sichtungsspieler hat genau ein Spiel im elf gegen elf bestritten, nur die Besten durften dann gegen die aktuelle U17-Nationalmannschaft auflaufen", erklärt Sfarzetta. Alijaj hat es in diese Auswahl leider nicht geschafft, aber "die Bandbreite der Spieler war auch riesengroß".
Die U17 von Nettetal hat die Hinrunde in der B-Junioren-Sonderliga auf einem guten vierten Platz abgeschlossen. Nur drei Punkte liegt das Team hinter Spitzenreiter SVG Weissenberg, zwei Zähler Rückstand sind es zum KFC Uerdingen und in direkter Schlagdistanz befindet sich der TSV Meerbusch. Acht Siege in zwölf Begegnungen und zwei Unentschieden haben 26 Punkte auf das Konto gespült, weiter geht es am 24. Januar gegen die SpVg Odenkirchen.
"Andrea ist absolut ehrgeizig und immer gewillt, der Mannschaft bestmöglich zu helfen. Hinzu kommt, dass er sehr ideenreich und am Ball technisch visiert ist", lobt Sfarzetta seinen Schützling. Besonders sein Kopfballspiel, seine Dribblings und seinen wuchtigen Abschluss hebt der Übungsleiter positiv hervor. "Arbeiten muss er noch am präziseren Passspiel, um genau zu wissen, welches Timing und wie viel Geschwindigkeit er dem Ball mitgeben muss, damit der punktgenau beim Mitspieler landet", sagt Sfarzetta über seinen Führungsspieler.
Bei aller Euphorie um Alijaj, ist sich der Coach sicher, dass er die richtigen Voraussetzungen mit sich bringt, um es einmal in den Profibereich zu schaffen. "Die magischen Worte sind Fleiß und Disziplin. Beides lebt er", betont Sfarzetta. "Er hat eine sehr gute Entwicklung gemacht und ist noch lange nicht am Ende. Macht er so weiter, kann es auch sehr weit gehen", unterstreicht der 37-Jährige abschließend.
