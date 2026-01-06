Andrea Alijaj spielt für die U17 von Union Nettetal. – Foto: Privat

Union Nettetal schickt Jugend-Spieler zur Nationalmannschaft Große Wertschätzung durfte der Nachwuchsbereich von Union Nettetal erfahren, der jüngst einen Kicker zur Nationalmannschaft abstellen konnte. David Sfarzetta

Für Andrea Alijaj endete das vergangene Jahr mit einem echten Höhepunkt. Das Top-Talent von Union Nettetal wurde für einen Sichtungslehrgang der albanischen U17-Nationalmannschaft nominiert. FuPa Niederrhein hat mit seinem Trainer, David Sfarzetta, gesprochen, der neben vielen lobenden Worten auch einen Blick in die Zukunft wagt.

"Offenbar ist sogar bis nach Albanien vorgedrungen, dass beim SC Union Nettetal hervorragende Jugendarbeit geleistet wird", heißt es in einer Pressemitteilung von Union Nettetal mit einem Schmunzeln. Gemeint ist in diesem Fall, die Nominierung von Andrea Alijaj für ein Sichtungstraining der albanischen U17-Nationalmannschaft. Verheißungsvolle Talente aus ganz Europa nahmen daran teil, sogar aus den USA reisten Spieler nach Tirana. "Für Andrea selbst war es eine wunderbare Erfahrung, eine Einladung seiner Heimat und die Chance bekommen zu haben, für sein Land vorzuspielen und sich vorzustellen" verrät Sfarzetta. Eine Rückmeldung vom albanischen Verband gab es nach dem Lehrgang noch nicht, aber Nettetals U17-Trainer geht von einer weiteren Einladung aus. Der Ablauf mutet hingegen schon ein wenig kurios an. "Es gab keine Trainingseinheit. Jeder Sichtungsspieler hat genau ein Spiel im elf gegen elf bestritten, nur die Besten durften dann gegen die aktuelle U17-Nationalmannschaft auflaufen", erklärt Sfarzetta. Alijaj hat es in diese Auswahl leider nicht geschafft, aber "die Bandbreite der Spieler war auch riesengroß".

Führungsspieler bei Union Die U17 von Nettetal hat die Hinrunde in der B-Junioren-Sonderliga auf einem guten vierten Platz abgeschlossen. Nur drei Punkte liegt das Team hinter Spitzenreiter SVG Weissenberg, zwei Zähler Rückstand sind es zum KFC Uerdingen und in direkter Schlagdistanz befindet sich der TSV Meerbusch. Acht Siege in zwölf Begegnungen und zwei Unentschieden haben 26 Punkte auf das Konto gespült, weiter geht es am 24. Januar gegen die SpVg Odenkirchen.