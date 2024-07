Der SC Union Nettetal freut sich, das Eröffnungsspiel austragen zu können. – Foto: Arno Wirths

Union Nettetal eröffnet Oberliga-Saison Union Nettetal bekommt in der neuen Oberliga-Saison die Aufgabe zugeteilt, diese zu eröffnen - unter Flutlicht am Freitagabend. Der Gegner ist ein Déjà-vu zur Vorsaison. Verlinkte Inhalte Oberliga Niederrhein SSVg Velbert FC Monheim Niederwenig. Biemenhorst + 14 weitere

Diese Woche wurde der Spielplan der Oberliga Niederrhein vom Fußballverband Niederrhein (FVN) veröffentlicht. Der Saisonstart findet am Wochenende von 16. bis zum 18. August statt. Dem SC Union Nettetal bescherte der erste Spieltag dabei ein besonderes Ereignis: Die Mannschaft von Andreas Schwan bestreitet nämlich in ihrer siebten Saison in der höchsten Verbandsspielklasse am Freitagabend das Eröffnungsspiel zu Hause gegen den TSV Meerbusch. Anstoß der Partie ist um 20 Uhr.

„Auf das Spiel gegen den TSV Meerbusch zu Hause freue ich mich schon jetzt sehr, weil wir mit diesem Spiel die Liga eröffnen dürfen. Meerbusch ist ein attraktiver Gegner, der nach dem Trainerwechsel und Last-Minute-Klassenerhalt eine Euphorie entfacht hat und mit den hochkarätigen Neuverpflichtungen zeigt, dass er in diesem Jahr wohl ganz andere Ansprüche hat“, sagt Schwan. Bereits in der Vorsaison trafen beide Mannschaften am ersten Spieltag aufeinander. Damals siegten die Meerbuscher in heimischen Gefilden mit 3:2. Das Auftaktspiel in Nettetal dürfte sicherlich einige Zuschauer anlocken, weil es das einzige Spiel an dem Abend in der Liga ist. Alle Augen auf dem Eröffnungsspiel

„Es ist schon eine Besonderheit, das Eröffnungsspiel zu bestreiten, weil die Augen dann an dem Abend nur auf dieses Match gerichtet sind. Die neue Oberliga ist brutal stark und wenn wir diese dann an einem Freitagabend unter Flutlicht eröffnen dürfen, ist es umso schöner. Bis dahin sind es aber noch ein paar Wochen und wir müssen jetzt in der Vorbereitung erstmal hart arbeiten“, blickt Schwan auf das Auftaktspiel. Die Meerbuscher haben in der Sommerpause durch einige namhafte Transfers aufhorchen lassen und sich dadurch eine enorme Qualität in den Kader geholt. So verpflichtete man unter anderem mit Kolja Pusch vom Drittliga-Absteiger MSV Duisburg, Pascale Talarski vom KFC Uerdingen und Justin Hoffmanns von Regionalliga-Absteiger FC Wegberg-Beeck.