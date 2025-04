Noch ist der 24. Spieltag der Bezirksliga Weser-Ems noch nicht vorbei, denn das absolute Topspiel zwischen Eintracht Nordhorn und der SG Freren wird am Dienstagabend noch ausgetragen. Alle weiteren Partien wurde bereits bestritten, vor allem der Sieg von Union Lohne steht dabei im Mittelpunkte, welcher vorübergehend für einen neuen Spitzenreiter sorgte. Was sonst noch so auf den Plätzen der Region passierte zeigen wir euch wie gewohnt ein der Spieltagsübersicht.

Die Reserve von Spelle-Venhaus war über 90 Minuten die bessere Mannschaft und war trotz ganz frühem Gegentreffer nie wirklich in Gefahr. Durch die drei Punkte besteht für den SC weiterhin die Chance noch ein wenig in der Tabelle zu klettern. Für Schwefingen ist es im Tabellenkeller der nächste Rückschlag.

Zwei Halbzeiten die unterschiedlicher nicht sein könnten – Im ersten Abschnitt machten die Gäste das Spiel und gingen mit einer komfortablen 3:0-Tore-Führung in die Halbzeit. Bawinkel kam dann wie ausgewechselt aus der Kabine und schaffte mit ganz viel Leidenschaft und einem Tor in der Nachspielzeit tatsächlich noch den Ausgleich. SV Vorwärts II verpasst es sich weiter vom Tabellenkeller abzusetzen, Bawinkel wird es trotz der Aufholjagd bis zum letzten Spieltag spannend haben.

Nach einer kuriosen ersten Halbzeit mit fünf Toren, ging es mit einem Spielstand von 2:3 in die Kabine. Im zweiten Abschnitt sollte es zunächst ruhiger weitergehen. Doch dann zog Weiße Elf mit dem 2:4 der Partie ein wenig den Stecker. Zwar kamen die Hausherren in der 90. Spielminute noch einmal ran, der ganz große Erfolg blieb dennoch aus.

In der ersten Halbzeit hielten die Gäste von Emslage noch sehr gut mit, mussten aber quasi mit dem Pausenpfiff doch das 1:0 schlucken. Diesen Schock nahmen die Gäste mit in die Kabine und dann auch mit in den zweiten Abschnitt. Dort wurde Altenlingen seiner Favoritenrolle gerecht und überzeugte mit Effizienz. Für Emslage ist es eine bittere Niederlage im Kampf um den Klassenerhalt.

Union Lohne ist, zumindest zwischenzeitlich, neuer Tabellenführer. Nach dem Sieg im Spitzenspiel gegen Eintracht Nordhorn, konnte die Elf von Dennis Brode auch in der Pflichtaufgabe gegen Neuenhaus gewinnen. Damit zieht Lohne bis mindestens Dienstagabend an Freren vorbei. Erst dann steht für den vorherigen Spitzenreiter Freren dass Spiel gegen Eintracht Nordhorn an. Ein Unentschieden würde der SG allerdings schon reichen, um wieder zurück an den Platz an der Sonne zu gelangen.