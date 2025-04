Surwold siegt durch späten Treffer im Abstiegskrimi gegen Herzlake

Das Hinspiel endete kurios mit 5:5 – damals traf Herzlake in der Nachspielzeit zum Ausgleich und freute sich über einen Punkt. Im Rückspiel am Freitagabend sah es für den VfL zunächst sogar nach mehr als nur einem Zähler aus. Nach neun Minuten traf Jannis Holterhaus für die Gäste und brachte sie auf die Siegerstraße. Die Freude war allerdings nur von kurzer Dauer, denn ein Doppelschlag der Hausherren, erzielt von Thorsten Jansen und Michael Eissing, stellte das Spiel auf den Kopf und sorgte plötzlich für die Führung des SV Surwold. Danach wurde die Partie sehr umkämpft, doch Surwold gelang es nicht die Führung mit in die Kabine zu nehmen. Quasi mit dem Pausenpfiff schnürte Jannis Holterhaus seinen Doppelpack und brachte den 2:2-Ausgleichstreffer. In der zweiten Halbzeit sah es bis fünf Minuten vor Schluss nach einer erneuten Punkteteilung aus, doch dann hatte Claas Hoppe auf Seiten der Gastgeber etwas dagegen. Erst acht Minuten zuvor eingewechselt, wurde er wenig Später zum Mann des Tages und sorgte für großen Jubel bei allen die es mit dem SV Surwold halten. Mit dem Sieg wechseln die beiden Teams in der Tabelle die Plätze. Surwold hat noch ein weiteres Nachholspiel in der Rückhand und ist wieder mittendrin im Kampf um das rettende Ufer. Am kommenden Wochenende empfangen die Grün-Weißen nachtäglich im Rahmen des 20. Spieltages die Alemannia aus Salzbergen und haben damit die Chance, die nächsten Big-Points im Abstiegskampf zu sammeln. Zuvor steht unter der Woche am Donnerstag ebenfalls ein Heimspiel an – vor heimischer Kulisse empfängt Surwold den SV Langen. Für den VfL Herzlake hingegen wird die Luft immer dünner. Das nächste Spiel wird direkt eine ganz schwere Aufgabe, am kommenden Donnerstag trifft der VfL den Tabellensechsten Altenlingen.