Union Lohne geht im Waldstadion unter

Was zunächst nach einem engen Duell zweier Spitzenmannschaften aussah, entwickelte sich schnell zu einer Demonstration von Frerens Stärke – angeführt von einem überragenden Jan-Hendrik Wecks, der an diesem Abend gleich viermal traf.

Die erste Halbzeit ging klar an Freren, und auch nach der Pause setzte das Team von Trainer Florian Hoff seinen Sturmlauf fort. Wecks traf in der 52. Minute erneut, diesmal nach einem klugen Zuspiel von Patrick Stegemann, und erhöhte auf 3:0. Die ohnehin schon verunsicherte Lohner Defensive konnte dem nichts entgegensetzen, und es dauerte nur bis zur 58. Minute, ehe Wecks per Kopf das 4:0 markierte.

Das ursprünglich im August angesetzte und wegen eines Wolkenbruchs abgebrochene Spiel begann für die Gastgeber optimal. Schon in der 14. Minute eröffnete Wecks den Torreigen, als er eine präzise Flanke von Marc Stöppel eiskalt verwertete. Nur wenige Minuten später profitierte Bennet Thelen von einem Abwehrfehler der Gäste und schob zum 2:0 ein (22.). Die Lohner, die erst am vergangenen Wochenende ihre erste Saisonniederlage hinnehmen mussten, fanden kaum ins Spiel und hatten große Schwierigkeiten, die Offensive der Frerener zu kontrollieren.

Das Geschehen spielte sich fortan fast ausschließlich in der Lohner Hälfte ab, und die zahlreichen Zuschauer – Schätzungen zufolge waren es zwischen 300 und 400 – bejubelten jede Aktion der Schwarz-Gelben. Wecks machte seinen denkwürdigen Abend in der 73. Minute perfekt, als er seinen vierten Treffer erzielte und das 5:0 markierte. Yannik Krüp und Michael Schmidt setzten in der Schlussphase mit dem 6:0 und 7:0 noch die Kirschen auf die Torte und sorgten für den wohl größten Sieg der laufenden Bezirksliga-Saison.

Der einst als Favorit gehandelte SV Union Lohne hatte dem Offensivwirbel der Frerener nichts entgegenzusetzen. Weder Torjäger Dennis Tengen noch Spielertrainer Dennis Brode kamen gegen die diszipliniert agierende Abwehr der SG Freren zum Zug. „Das war heute eine ganz starke Mannschaftsleistung“, lobten die Frerener Verantwortlichen ihr Team nach dem Abpfiff. „Wir haben den Gegner kaum zur Entfaltung kommen lassen und unsere Chancen gnadenlos genutzt.“

Mit diesem Sieg setzt sich Freren an die Tabellenspitze und sichert sich den achten Sieg in Serie – ein Erfolg, den vor der Saison wohl kaum jemand in dieser Deutlichkeit erwartet hätte. Die Lohner, nach ihrem furiosen Saisonstart als Spitzenreiter in die Partie gegangen, müssen hingegen den zweiten Rückschlag innerhalb weniger Tage hinnehmen.