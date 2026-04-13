 2026-04-10T07:15:08.667Z

Allgemeines

Unglaubliches 9:3 des TV Hochdorf, AC Catania glänzt, 11-Tore-Wahnsinn

Was war in den Staffeln der Kreisliga A im Bezirk Neckar/Fils los?

von red · Heute, 07:30 Uhr · 0 Leser
– Foto: Noah Schubert

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Kreisliga A1
Kreisliga A2
Kreisliga A3
TSV Deizisau
Catania Kirc

In den Staffeln der Kreisliga A des Bezirks Neckar/Fils war einiges geboten. Hier gibt es den ausführlichen Rückblick und den Service für jede Staffel.

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Kreisliga A1:

FV Plochingen II – TV Hochdorf 3:9

Was für ein unglaubliches Tor-Spektakel in Plochingen! Die Zuschauer rieben sich verwundert die Augen, als der TV Hochdorf ein wahres Schützenfest feierte. Swen Kaufmann (31.) und Leon Buser (41.) legten vor der Pause vor, doch nach dem Seitenwechsel bäumte sich Plochingen kurzzeitig auf. Durch Talat Ates (51.) und einen Doppelpack von Markus Penzkofer (60., 62.) kämpften sich die Hausherren auf 3:4 heran. Doch wer an eine Wende glaubte, wurde eines Besseren belehrt: Hochdorf schaltete zwei Gänge hoch und überrollte die Plochinger Defensive in der Schlussphase komplett. Besonders Leon Buser (69., 72.) glänzte und schraubte sein persönliches Konto auf drei Treffer hoch, bevor John Imhoff und Robin Killer den Endstand von 3:9 besiegelten. Ein Nachmittag zum Vergessen für die Plochinger Defensive.

FV Spfr Neuhausen II – TV Unterboihingen 1:4

Der TV Unterboihingen entführte mit einer abgeklärten Leistung drei Punkte aus Neuhausen. Jannik Schmid (29.) und Cedric Guarino (41.) sorgten bereits im ersten Durchgang für eine beruhigende Führung. Neuhausen bemühte sich zwar um Stabilität, fand aber gegen die gut organisierte Gäste-Offensive kaum Mittel. Als Jannik Vogel in der 82. Minute das 0:3 markierte, war die Messe gelesen. Der Anschlusstreffer von Tobias Lauxmann (87.) zum 1:3 war lediglich Ergebniskosmetik, da Dennis Ludwig praktisch mit dem Schlusspfiff (90.) den alten Abstand wiederherstellte. Ein souveräner Auswärtssieg für Unterboihingen.

VfB Reichenbach/Fils – TSV Wernau 1:2

In einer engen Partie bewies der TSV Wernau den längeren Atem und drehte einen Rückstand in einen Sieg. Paul Kühl hatte die Hausherren in der 22. Minute in Führung gebracht, und lange Zeit sah es so aus, als könnte Reichenbach diesen Vorsprung über die Zeit retten. Doch dann schlug die Stunde von Sebastian Laffert: Mit einem Doppelschlag binnen fünf Minuten (65., 70.) drehte er die Begegnung fast im Alleingang zugunsten der Gäste. Reichenbach warf in der Schlussphase noch einmal alles nach vorne, doch Wernau verteidigte den knappen Vorsprung mit viel Leidenschaft.

TSV Wendlingen – SC Altbach 2:2

Ein Wechselbad der Gefühle erlebten die Fans in Wendlingen. Daniel Geigle brachte den TSV früh in Front (17.), doch der SC Altbach kam bärenstark aus der Kabine. Dion Osmani (56.) und Ercem Salman (81.) drehten das Spiel, und Altbach wähnte sich bereits auf der Siegerstraße. Doch Wendlingen gab sich nicht geschlagen und startete eine furiose Schlussoffensive. In der 90. Minute erlöste Fevzihan Kayikcioglu die Heimfans mit dem viel umjubelten Ausgleich zum 2:2-Endstand. Ein Remis, das vor allem durch seine dramatische Schlussphase in Erinnerung bleiben wird.

SG Eintracht Sirnau – TSG Esslingen 1:5

Die TSG Esslingen demonstrierte in Sirnau ihre Offensivpower und ließ den Gastgebern nicht den Hauch einer Chance. Überragender Akteur des Tages war Enes Coskun, der mit einem lupenreinen Hattrick (17., 29., 47.) die Sirnauer Defensive zur Verzweiflung brachte. Resul Tunc steuerte zwei weitere Treffer (13., 71.) zum Kantersieg bei. Der einzige Treffer für die Eintracht resultierte aus einem unglücklichen Eigentor von Angelo Caggiano (75.). Ein Klassenunterschied, der sich auch im deutlichen Ergebnis widerspiegelte – die TSG war an diesem Tag schlicht eine Nummer zu groß.

TB Ruit – VfB Oberesslingen/Zell 3:3

Dramatik pur und ein Herzschlagfinale in Ruit! In einer hochemotionalen Partie schenkten sich beide Teams keinen Zentimeter Boden. Nach der Führung der Gäste durch Blazevic glich Dzaferi noch vor der Pause aus. Im zweiten Durchgang wogte das Spiel hin und her: Lasse Kuhn (60.) brachte Ruit in Führung, doch Frantzeskakis (75.) antwortete postwendend. Als Luis Steininger nur eine Minute später das 3:2 erzielte, schien der Heimsieg greifbar. Doch in der sechsten Minute der Nachspielzeit (90.+6) schlug Okan Turp zu und sicherte Oberesslingen/Zell den Last-Minute-Punkt. Ein Wahnsinnspiel, das keinen Verlierer verdient hatte.

ASV Aichwald – TV Nellingen 0:5

Der TV Nellingen lieferte eine Machtdemonstration ab und überrollte den ASV Aichwald deutlich. Dino Orlandini eröffnete den Torreigen in der 14. Minute. Die Vorentscheidung fiel direkt nach dem Seitenwechsel, als Lukas Gentner (46.) und Felix Gentner (49.) binnen drei Minuten auf 0:3 erhöhten. Aichwald fand zu keinem Zeitpunkt ins Spiel und musste zudem noch Treffer von Dominik Bühler (57.) und erneut Felix Gentner (68.) hinnehmen. Nellingen agierte über 90 Minuten hochkonzentriert und feierte einen nie gefährdeten Auswärtssieg.

TSV Deizisau – TSV Notzingen 3:0

Vor 50 Zuschauern feierte der TSV Deizisau einen souveränen Heimsieg gegen Notzingen. Bereits in der 4. Minute stellte Dimitrije Pantic die Weichen auf Sieg. Deizisau kontrollierte das Geschehen nach Belieben und legte psychologisch wichtig mit dem Pausenpfiff durch Tekin Sidal (45.) das 2:0 nach. Im zweiten Durchgang ließen die Hausherren defensiv nichts anbrennen und verwalteten den Vorsprung geschickt. Den Schlusspunkt setzte Marian Hafner in der 77. Minute, als er einen Foulelfmeter sicher zum 3:0-Endstand verwandelte. Ein ungefährdeter Erfolg für die Heimmannschaft.

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Kreisliga A2:

TSV Altdorf – SF Dettingen/Teck 6:3

Was für eine Show von Marlon Kaiser! In einer torreichen Begegnung wurde der Altdorfer Angreifer zum Albtraum für die Dettinger Defensive. Nachdem Kaiser (13.) die Führung besorgt hatte, drehten Redon Gashi (19.) und Kosta Kalaitzis (53.) die Partie zunächst zugunsten der Sportfreunde. Doch dann folgte die furiose Viertelstunde des Marlon Kaiser: Mit einem lupenreinen Hattrick (62., 65., 75.) drehte er das Spiel fast im Alleingang auf 4:2. Dettingen kam durch Robin Spranz (77.) zwar noch einmal heran, doch Leon Kögler (82.) und Sarkis Mamikonyan Petrosyan (89.) machten den Deckel auf einen spektakulären Heimsieg, der vor allem als "Kaiser-Festspiele" in Erinnerung bleiben wird.

TSV Grafenberg – TSV Neckartailfingen 2:1

Der TSV Grafenberg sicherte sich dank eines bärenstarken Starts drei wertvolle Punkte. Frieder Geiger avancierte zum Matchwinner der ersten Halbzeit, als er mit einem schnellen Doppelpack (16., 23.) die Weichen früh auf Sieg stellte. Neckartailfingen brauchte lange, um sich von diesem Schock zu erholen, und fand erst im zweiten Durchgang besser in die Zweikämpfe. Als Florian Schwierz in der 65. Minute der Anschlusstreffer gelang, keimte bei den Gästen noch einmal Hoffnung auf. In einer spannenden Schlussphase verteidigte Grafenberg den knappen Vorsprung jedoch mit viel Leidenschaft und ließ keine weiteren Großchancen mehr zu.

SGM Owen Unterlenningen – TSV Oberensingen II 0:1

In einer hart umkämpften Partie in Unterlenningen gab am Ende ein einziger Geniestreich den Ausschlag. Die Zuschauer sahen ein Spiel, das vor allem von taktischer Disziplin und starken Defensivreihen geprägt war. Den entscheidenden Moment lieferte Khaled Walid Sleman bereits in der 15. Minute, als er die Oberensinger Reserve in Führung schoss. Die SGM Owen Unterlenningen bemühte sich in der Folge unermüdlich um den Ausgleich und erhöhte im zweiten Durchgang massiv den Druck, doch das Bollwerk der Gäste hielt stand. So entführte Oberensingen drei Punkte aus einem Spiel, das auch gut und gerne mit einem Remis hätte enden können.

SG Erkenbrechtsweiler-Hochwang – TSV Harthausen 3:4

Ein wahres Fußball-Spektakel mit ständig wechselnden Vorzeichen erlebten die Fans bei der SG Erkenbrechtsweiler-Hochwang. Michel Forzano brachte die Gäste aus Harthausen bereits in der 2. Minute in Front, bevor Lasse Wallentin (11.) ausglich und Kai Buckenberger (13.) die Gäste postwendend wieder in Führung brachte. Nach der Pause schien die SG das Spiel komplett zu drehen: Dominik Despot (47.) und Nico Spreitzer (51.) brachten die Hausherren mit 3:2 nach vorne. Doch Harthausen bewies eine unglaubliche Moral: Jan Towarnicki (69.) glich aus, und Laurent Shkodra wurde in der 79. Minute zum umjubelten Helden, als er den 3:4-Siegtreffer in dieser hochemotionalen Achterbahnfahrt markierte.

SGM Höllbach – TSV Linsenhofen 2:3

Dramatik pur in Höllbach! Die Gastgeber schienen lange Zeit auf der Siegerstraße, nachdem Ebrima Ceesay seine Farben zweimal in Führung gebracht hatte (30., 55.), während Ibo Tuncbilek (32.) zwischenzeitlich für Linsenhofen ausgeglichen hatte. Bis tief in die Schlussphase verteidigte die SGM das 2:1, doch Linsenhofen startete einen heroischen Endspurt. In der 81. Minute erlöste Marvin Staas die Gäste mit dem Ausgleich, und nur zwei Minuten später (83.) versetzte Sebastian Buschmann die Heimfans in Schockstarre, als er die Partie endgültig zum 2:3 drehte. Ein Sieg des Willens für Linsenhofen, während Höllbach nach einer starken Leistung fassungslos mit leeren Händen dastand.

TV Bempflingen – VfB Neuffen 1:4

Der VfB Neuffen präsentierte sich beim TV Bempflingen als die deutlich abgeklärtere Mannschaft. Claudio Silber sorgte mit dem Pausenpfiff (45.) für die psychologisch wichtige Führung, die Oktay Sahin direkt nach dem Wiederanpfiff (47.) auf 0:2 ausbaute. Bempflingen gab sich nicht auf und kam durch Jan Hermann (59.) noch einmal heran, was für eine spannende Phase sorgte. Doch Neuffen blieb ruhig und schlug in der Schlussphase eiskalt zu: Tim Sternemann (82.) stellte den alten Abstand wieder her, bevor Oktay Sahin in der Nachspielzeit (90.+5) mit seinem zweiten Treffer den 1:4-Endstand besiegelte und den souveränen Auswärtserfolg perfekt machte.

FC Kirchheim/Teck – TV Neidlingen 3:2

Diese Schlussphase war nichts für schwache Nerven! Lange Zeit steuerte der FC Kirchheim nach Toren von Mudrik Zare (29.) und David Malbasic (70.) einem scheinbar sicheren 2:0-Sieg entgegen. Doch was ab der 90. Minute geschah, glich einem Wahnsinn: Erst verkürzte Paul Schlatter für Neidlingen, doch David Malbasic schien in der 90.+4 Minute mit dem 3:1 alles klargemacht zu haben. Neidlingen gab jedoch nicht auf und Schlatter traf in der 90.+7 Minute erneut zum 3:2. Am Ende rettete Kirchheim den Sieg über die Zeit, doch die Zuschauer waren nach drei Toren in der Nachspielzeit völlig erschöpft von dieser unglaublichen Dramatik.

AC Catania Kirchheim – FV 09 Nürtingen 7:1

Der AC Catania Kirchheim lieferte eine Machtdemonstration ab und überrollte den FV 09 Nürtingen förmlich. Schon nach 60 Sekunden eröffnete Alessandro Scarlino den Torreigen. Besonders Santiago Potenza erwischte einen Sahnetag und steuerte drei Treffer (26., 43., 78.) zum Kantersieg bei. Michele Latte mit einem Doppelpack (41., 68.) sowie Manuel Renz (46.) schraubten das Ergebnis in die Höhe. Der Ehrentreffer von Eymen Gündogdu (74.) zum zwischenzeitlichen 6:1 war nicht mehr als Ergebniskosmetik in einer einseitigen Partie, in der Catania über 90 Minuten in allen Belangen überlegen war.

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Kreisliga A3:

TSV Wäschenbeuren – FTSV Kuchen 2:1

In Wäschenbeuren bekamen die Zuschauer ein intensives Duell zu sehen, das bis zur letzten Minute spannend blieb. Kurz vor dem Pausenpfiff brachte Marcel Lechleitner (41.) die Hausherren in Führung und sorgte für den psychologisch wichtigen Vorsprung. Im zweiten Durchgang erhöhte Matthias Riegert (69.) auf 2:0, was nach einer Vorentscheidung aussah. Doch der FTSV Kuchen gab sich nicht geschlagen und warf in der Schlussphase alles nach vorne. Der Anschlusstreffer durch Lorenz Pjetraj (89.) kam jedoch zu spät, um die knappe Niederlage noch abzuwenden. Wäschenbeuren rettete den Heimsieg mit viel Leidenschaft über die Zeit.

1. FC Rechberghausen – SV Croatia 2012 Geislingen 0:6

Eine Machtdemonstration lieferte der SV Croatia 2012 Geislingen beim Gastspiel in Rechberghausen ab. Nachdem Mihael Kepic (31.) per Foulelfmeter die Führung besorgt hatte, folgte nach dem Seitenwechsel die große "Mateo-Zelic-Show": Mit einem lupenreinen Hattrick (56., 76., 81.) zerlegte er die Abwehr der Gastgeber fast im Alleingang. Adrijan Karanfilovski schraubte das Ergebnis mit zwei weiteren Treffern (79., 85.) in die Höhe und besiegelte das halbe Dutzend. Rechberghausen fand über 90 Minuten kein Mittel gegen die Spielfreude der Gäste und musste eine herbe Heimniederlage einstecken.

SG Bad Überkingen/SSV Hausen – SV Ebersbach/Fils II 8:3

Was für ein denkwürdiges Tor-Spektakel! Die Zuschauer erlebten eine Partie, die an Dramatik und emotionalen Wendungen kaum zu übertreffen war. Zunächst schien alles für die Ebersbacher Reserve zu laufen, die nach 30 Minuten bereits mit 1:3 führte. Doch die SG startete noch vor der Pause eine heroische Aufholjagd: Noah Doll läutete mit einem Doppelpack (36., 40.) die Wende ein. Nach dem Seitenwechsel brachen bei Ebersbach alle Dämme. Tim Schröder, Patrick Teuber, Philipp Keller, Sascha Reinhard und Aziz Heidari trafen fast nach Belieben und machten den unglaublichen 8:3-Heimsieg perfekt. Ein Spiel, das wohl keiner der Beteiligten so schnell vergessen wird.

SC Uhingen – TV Deggingen 3:2

Der SC Uhingen feierte einen hart erkämpften Heimsieg, nachdem man den Start in beide Halbzeiten völlig dominiert hatte. Güney Timur (10.) sorgte für die frühe Führung, und ein Doppelschlag direkt nach Wiederanpfiff durch Felice Franza (46.) und erneut Timur (47.) schien beim Stand von 3:0 für klare Verhältnisse zu sorgen. Doch Deggingen bewies eine enorme Moral und kämpfte sich durch zwei schnelle Tore (56., 60.) zurück in die Begegnung. In der hitzigen Schlussphase verteidigte Uhingen den knappen Vorsprung jedoch mit Mann und Maus und rettete die drei Punkte ins Ziel.

TSV Eschenbach – SG Jebenhausen/Bezgenriet 09 1:1

Vor 40 Zuschauern lieferten sich Eschenbach und die SG Jebenhausen einen zähen Abnutzungskampf, bei dem spielerische Highlights lange Zeit Mangelware blieben. Erst in der 68. Minute gelang Alvaro Ruiz der Führungstreffer für die Gäste, was die Heimelf sichtlich aufrüttelte. Eschenbach antwortete wütend und belohnte sich nur drei Minuten später: Jonas Reik behielt vom Punkt die Nerven und verwandelte einen Foulelfmeter (71.) zum 1:1-Ausgleich. In der Schlussphase suchten beide Teams die Entscheidung, am Ende blieb es jedoch bei einer Punkteteilung, mit der wohl beide Seiten leben können.

TSGV Albershausen – KSG Eislingen 3:6

In Albershausen entwickelte sich ein offener Schlagabtausch mit neun Treffern. Die KSG Eislingen präsentierte sich dabei als die deutlich effektivere Mannschaft. Ioannis Makridis und Samil Gün glänzten jeweils mit einem Doppelpack und sorgten für eine komfortable Führung der Gäste. Albershausen bewies zwar Kämpferherz und verkürzte nach einem 1:4-Rückstand durch Manuel Dreher (60.) noch einmal auf 3:4, doch die Hoffnung auf eine Wende wurde in der Schlussminute jäh zerstört. Till Scheurer und Timo-Heiko Webinger machten in der 89. Minute mit einem Doppelschlag alles klar und besiegelten den 3:6-Endstand.

TV Altenstadt – TSV Ottenbach 1:4

Der TSV Ottenbach entführte mit einer konzentrierten Leistung drei Punkte aus Altenstadt. Tobias Denk (35.) brachte die Gäste im ersten Durchgang in Front, doch Erjon Mehmetaj (50.) nährte kurz nach der Pause die Hoffnungen der Hausherren auf einen Punktgewinn. In der Schlussviertelstunde schwanden bei Altenstadt jedoch die Kräfte, was Ottenbach eiskalt bestrafte. Leon Ruppert (80.) und Ekrem Hodžić (85.) stellten die Weichen auf Sieg, bevor Amir Halavać mit dem Treffer zum 1:4 den Deckel endgültig auf die Partie machte. Ein Erfolg für die Gäste, die in der entscheidenden Phase mehr zuzusetzen hatten.

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