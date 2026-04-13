Unglaubliches 9:3 des TV Hochdorf, AC Catania glänzt, 11-Tore-Wahnsinn

Kreisliga A1:

FV Plochingen II – TV Hochdorf 3:9

Was für ein unglaubliches Tor-Spektakel in Plochingen! Die Zuschauer rieben sich verwundert die Augen, als der TV Hochdorf ein wahres Schützenfest feierte. Swen Kaufmann (31.) und Leon Buser (41.) legten vor der Pause vor, doch nach dem Seitenwechsel bäumte sich Plochingen kurzzeitig auf. Durch Talat Ates (51.) und einen Doppelpack von Markus Penzkofer (60., 62.) kämpften sich die Hausherren auf 3:4 heran. Doch wer an eine Wende glaubte, wurde eines Besseren belehrt: Hochdorf schaltete zwei Gänge hoch und überrollte die Plochinger Defensive in der Schlussphase komplett. Besonders Leon Buser (69., 72.) glänzte und schraubte sein persönliches Konto auf drei Treffer hoch, bevor John Imhoff und Robin Killer den Endstand von 3:9 besiegelten. Ein Nachmittag zum Vergessen für die Plochinger Defensive.

FV Spfr Neuhausen II – TV Unterboihingen 1:4

Der TV Unterboihingen entführte mit einer abgeklärten Leistung drei Punkte aus Neuhausen. Jannik Schmid (29.) und Cedric Guarino (41.) sorgten bereits im ersten Durchgang für eine beruhigende Führung. Neuhausen bemühte sich zwar um Stabilität, fand aber gegen die gut organisierte Gäste-Offensive kaum Mittel. Als Jannik Vogel in der 82. Minute das 0:3 markierte, war die Messe gelesen. Der Anschlusstreffer von Tobias Lauxmann (87.) zum 1:3 war lediglich Ergebniskosmetik, da Dennis Ludwig praktisch mit dem Schlusspfiff (90.) den alten Abstand wiederherstellte. Ein souveräner Auswärtssieg für Unterboihingen.

VfB Reichenbach/Fils – TSV Wernau 1:2

In einer engen Partie bewies der TSV Wernau den längeren Atem und drehte einen Rückstand in einen Sieg. Paul Kühl hatte die Hausherren in der 22. Minute in Führung gebracht, und lange Zeit sah es so aus, als könnte Reichenbach diesen Vorsprung über die Zeit retten. Doch dann schlug die Stunde von Sebastian Laffert: Mit einem Doppelschlag binnen fünf Minuten (65., 70.) drehte er die Begegnung fast im Alleingang zugunsten der Gäste. Reichenbach warf in der Schlussphase noch einmal alles nach vorne, doch Wernau verteidigte den knappen Vorsprung mit viel Leidenschaft.

TSV Wendlingen – SC Altbach 2:2

Ein Wechselbad der Gefühle erlebten die Fans in Wendlingen. Daniel Geigle brachte den TSV früh in Front (17.), doch der SC Altbach kam bärenstark aus der Kabine. Dion Osmani (56.) und Ercem Salman (81.) drehten das Spiel, und Altbach wähnte sich bereits auf der Siegerstraße. Doch Wendlingen gab sich nicht geschlagen und startete eine furiose Schlussoffensive. In der 90. Minute erlöste Fevzihan Kayikcioglu die Heimfans mit dem viel umjubelten Ausgleich zum 2:2-Endstand. Ein Remis, das vor allem durch seine dramatische Schlussphase in Erinnerung bleiben wird.

SG Eintracht Sirnau – TSG Esslingen 1:5

Die TSG Esslingen demonstrierte in Sirnau ihre Offensivpower und ließ den Gastgebern nicht den Hauch einer Chance. Überragender Akteur des Tages war Enes Coskun, der mit einem lupenreinen Hattrick (17., 29., 47.) die Sirnauer Defensive zur Verzweiflung brachte. Resul Tunc steuerte zwei weitere Treffer (13., 71.) zum Kantersieg bei. Der einzige Treffer für die Eintracht resultierte aus einem unglücklichen Eigentor von Angelo Caggiano (75.). Ein Klassenunterschied, der sich auch im deutlichen Ergebnis widerspiegelte – die TSG war an diesem Tag schlicht eine Nummer zu groß.

TB Ruit – VfB Oberesslingen/Zell 3:3

Dramatik pur und ein Herzschlagfinale in Ruit! In einer hochemotionalen Partie schenkten sich beide Teams keinen Zentimeter Boden. Nach der Führung der Gäste durch Blazevic glich Dzaferi noch vor der Pause aus. Im zweiten Durchgang wogte das Spiel hin und her: Lasse Kuhn (60.) brachte Ruit in Führung, doch Frantzeskakis (75.) antwortete postwendend. Als Luis Steininger nur eine Minute später das 3:2 erzielte, schien der Heimsieg greifbar. Doch in der sechsten Minute der Nachspielzeit (90.+6) schlug Okan Turp zu und sicherte Oberesslingen/Zell den Last-Minute-Punkt. Ein Wahnsinnspiel, das keinen Verlierer verdient hatte.

ASV Aichwald – TV Nellingen 0:5

Der TV Nellingen lieferte eine Machtdemonstration ab und überrollte den ASV Aichwald deutlich. Dino Orlandini eröffnete den Torreigen in der 14. Minute. Die Vorentscheidung fiel direkt nach dem Seitenwechsel, als Lukas Gentner (46.) und Felix Gentner (49.) binnen drei Minuten auf 0:3 erhöhten. Aichwald fand zu keinem Zeitpunkt ins Spiel und musste zudem noch Treffer von Dominik Bühler (57.) und erneut Felix Gentner (68.) hinnehmen. Nellingen agierte über 90 Minuten hochkonzentriert und feierte einen nie gefährdeten Auswärtssieg.

TSV Deizisau – TSV Notzingen 3:0

Vor 50 Zuschauern feierte der TSV Deizisau einen souveränen Heimsieg gegen Notzingen. Bereits in der 4. Minute stellte Dimitrije Pantic die Weichen auf Sieg. Deizisau kontrollierte das Geschehen nach Belieben und legte psychologisch wichtig mit dem Pausenpfiff durch Tekin Sidal (45.) das 2:0 nach. Im zweiten Durchgang ließen die Hausherren defensiv nichts anbrennen und verwalteten den Vorsprung geschickt. Den Schlusspunkt setzte Marian Hafner in der 77. Minute, als er einen Foulelfmeter sicher zum 3:0-Endstand verwandelte. Ein ungefährdeter Erfolg für die Heimmannschaft.

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