Zwar setzt sich in dieser Szene Schloß Holtes Bastian Just (r.) gekonnt durch – am Ende steht indes ein 2:4. – Foto: Philipp Bülter

Schloß Holte-Stukenbrock. Dass Markus Esko sportlich viel zu gut ist, um „nur“ in der Landesliga Fußball zu spielen, war bekannt. Schließlich spielte der Ex-Stürmer des FC Gütersloh mit dem FCG schon in der Regional- und Oberliga, war zudem in der Icon League von Toni Kroos aktiv, ehe er im Sommer zum SC Herford in die siebte Liga gewechselt war. Seine vorhandene Qualität wies der 25-Jährige (jetzt 16 Liga-Treffer) nun am Sonntag im Duell mit dem VfB Schloß Holte nach: Drei Esko-Tore führten entscheidend zum 4:2 (3:0)-Erfolg der Herforder in Holte.

Das Spitzenspiel der Landesliga 1 – der Tabellenzweite empfing mit vier Punkten Vorsprung den Tabellendritten – war bereits nach Durchgang Nummer eins entschieden gewesen. Denn Herfords Nummer zehn spielte die Abwehrkette der Hausherren phasenweise schlichtweg schwindelig. „Unfassbar, was Markus Esko für ein Spiel gemacht hat“, konnte VfB-Coach Kevin Kröger nachher nur zu dieser blitzsauberen Vorstellung gratulieren, „die eingekaufte Qualität kommt nicht von ungefähr. Wir haben Esko nicht in den Griff bekommen und es in der ersten Halbzeit nicht gut verteidigt“.