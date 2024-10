"unerklärliche zweite Halbzeit" kostet FT den Derbysieg

– Foto: Friedhelm Brauner

Am vergangenen Sonntag war es endlich wieder soweit! Nach sechs Jahren trafen sich die Freien Turner aus Braunschweig und der BSC Acosta wieder zu einem Pflichtspiel in der Landesliga. Ungefähr 900 Zuschauer machten die Paarung zu einem super Erlebnis für alle Beteiligten..

Die erste Halbzeit ging klar an das Heimteam. Dementsprechend fiel auch das 1:0 von Manuel Gerlof, der nach einem Freistoß aus dem Halbfeld per Abpraller der Nutznießer war. "In der ersten Halbzeit waren wir präsent, aggressiv gegen den Ball und gut im Spiel nach vorne mit Ball." resümierte FT-Co-Trainer Gian Luca Renner.

In der zweiten Halbzeit wendete sich das Blatt dann um 180 Grad. Das sah auch Gian Luca Renner so: "Ich habe keine Erklärung dafür, warum wir in der zweiten Halbzeit nicht stattgefunden haben. Wir hatten keine Ruhe am Ball, waren zu hektisch und inkonsequent gegen den Ball." Viel schlimmer fand Renner aber, dass sein Team in der zweiten Halbzeit "keine Derbystimmung" zeigte, was den Freien Turner den Sieg gekostet habe. Fast noch der Lucky Punch