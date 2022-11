Unentschieden zum Jahresabschluss

Auf dem sehr tiefen Boden entwickelte sich von Beginn an eine kampfbetonte Partie. In den ersten 45 Minuten hatte unsere Mannschaft mehr vom Spiel und ließ keine nennenswerten Torchancen für den Gegner zu. Selbst tat man sich im Offensivspiel allerdings auch schwer und man traf oft die falsche Entscheidung bei den eigenen Angriffen. Eine erste Chance hatte Wentzel, welcher leider mit seinem Abschluss am gegnerischen Torhüter scheiterte. In der Folgezeit entwickelte sich eine zerfahrene Begegnung, welche von vielen Fehlern geprägt war. In der 42. Minute bediente Lichtfuß Wentzel und dieser konnte sich energisch gegen seinen Gegenspieler behaupten, umspielte noch den Torhüter und schoss zur 1:0 Führung ein. Kurze Zeit später hatte Schenker die Möglichkeit zu erhöhen, konnte den Torhüter aber nicht überwinden. Nach der Pause riss leider bei unserem Team komplett der Faden und es gelang nicht mehr für Entlastung zu sorgen. Die Gäste waren nun die spielbestimmende Mannschaft und konnten in der 72.Minute den verdienten Ausgleichstreffer erzielen. In der verbleibenden Spielzeit sollte keiner Mannschaft mehr der Siegtreffer gelingen und so blieb es beim letztendlich gerechten Unentschieden.

Schuh, Reu, Weiß, S.Peichl, Hasenmaier, Gentner (88. Kramer), Arslanovic,