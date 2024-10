Unentschieden beim TSV 1860

In einem spannenden Flutlichtduell trennten sich der VfL Osnabrück und der TSV 1860 München am Mittwochabend mit einem 2:2-Unentschieden. Zweimal musste der VfL einen Rückstand aufholen, zeigte dabei jedoch große Moral und erkämpfte sich verdient einen Punkt im traditionsreichen Grünwalder Stadion.

Cheftrainer Tobias Reimers nahm vor der Partie einige Veränderungen in der Startelf vor. Besonders im Fokus stand der schwedische Torhüter Lukas Jonsson, der sein Debüt im Kasten der Lila-Weißen gab. Trotz der Umstellungen fand Osnabrück besser ins Spiel und setzte schon in den ersten Minuten erste Akzente. Joël Zwarts sorgte in der neunten Minute mit einem gefährlichen Kopfballaufsetzer für die erste Schrecksekunde bei den Gastgebern – doch der Ball landete nur an der Latte.

Während Osnabrück die Anfangsphase dominierte, fand 1860 München erst allmählich ins Spiel. Trotz viel Ballbesitz taten sich die Löwen schwer, echte Torchancen zu kreieren. Kurz vor der Halbzeit gelang es ihnen dann aber doch, die Abwehr der Gäste zu überwinden: Morris Schröter spielte einen langen Ball auf Patrick Hobsch, der unbedrängt aus kurzer Distanz zum 1:0 für die Gastgeber einschieben konnte (41.).