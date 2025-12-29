Der SV Lürrip hat seinen Titel verteidigt. – Foto: Markus Verwimp

Und sie haben es wieder getan: SV Lürrip erneut B-Junioren-Stadmeister Um 18 Uhr startete die Endrunde der B-Junioren bei der Hallenstadtmeisterschaft Mönchengladbach, es kam letztlich zum Finale des Vorjahres zwischen dem 1. FC und dem SV Lürrip. Und wie vor einem Jahr hatten die Lürriper das bessere Ende für sich.

Acht Mannschaften bewarben sich am Montagabend in der Jahnhalle um den Titel des Stadtmeisters bei den B-Junioren in Mönchengladbach. Eine davon war der Titelverteidiger SV Lürrip, der sich vor Jahresfrist gegen den 1. FC Mönchengladbach im Endspiel mit 5:2 durchgesetzt hatte (hier könnt ihr die Tore noch einmal im Video sehen). Gegen 22.40 Uhr konnte man dann letztlich sagen: Und sie haben es wieder getan!

Vorjahres-Finale schon in der Gruppenphase Dabei hatte es danach zunächst gar nicht unbedingt ausgesehen. Die Lürriper traten schon in der Gruppenphase der Endrunde gegen den 1. FC an, verloren dabei deutlich mit 1:4. Da es außerdem aber ein 6:1 gegen den Polizei SV und ein 8:1 gegen Blau-Weiß Wickrathhahn gab, reichte es immerhin zu Platz zwei in Gruppe A hinter den Westendern.