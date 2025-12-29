Und sie haben es wieder getan: SV Lürrip erneut B-Junioren-Stadmeister

Acht Mannschaften bewarben sich am Montagabend in der Jahnhalle um den Titel des Stadtmeisters bei den B-Junioren in Mönchengladbach. Eine davon war der Titelverteidiger SV Lürrip, der sich vor Jahresfrist gegen den 1. FC Mönchengladbach im Endspiel mit 5:2 durchgesetzt hatte (hier könnt ihr die Tore noch einmal im Video sehen). Gegen 22.40 Uhr konnte man dann letztlich sagen: Und sie haben es wieder getan!
Dabei hatte es danach zunächst gar nicht unbedingt ausgesehen. Die Lürriper traten schon in der Gruppenphase der Endrunde gegen den 1. FC an, verloren dabei deutlich mit 1:4. Da es außerdem aber ein 6:1 gegen den Polizei SV und ein 8:1 gegen Blau-Weiß Wickrathhahn gab, reichte es immerhin zu Platz zwei in Gruppe A hinter den Westendern.
In Gruppe B war es indes Rot-Weiß Venn, das in der Gruppenphase den stärksten Eindruck hinterließ. Nach drei Siegen gegen die SpVg Odenkirchen (2:1), Fortuna (2:0) und den SC Hardt (2:0) stand der Gruppensieg fest. Dahinter erreichten die Fortunen Platz zwei, weil sie sich zum Abschluss mit 4:2 gegen die SpVg Odenkirchen durchsetzten.
Im ersten Halbfinale hatte die Fortuna dann gegen den 1. FC durchaus Chancen, bei mehreren Überzahl-Situationen das Spiel in ihre Richtung zu lenken, was jedoch nicht gelang. Letztlich setzte sich der 1. FC noch mit 4:1 durch. Dramatisch lief dann das zweite Halbfinale zwischen Rot-Weiß Venn und dem SV Lürrip. Knapp 13 Minuten lang stand es hier 0:0, die größte Chance zum Sieg ließen bis dahin die Venner liegen, ehe die Lürriper dann doch zum 1:0 trafen und so die Wiederholung des Vorjahresfinales komplettierten.
Und dort sollte es dann noch einmal dramatisch werden. Der 1. FC ging in Führung, die Lürriper glichen nach acht Minuten aus, dabei blieb es bis Mitte der zweiten Halbzeit der zweimal zehn Minuten. Dann brachte ein Traumtor die Wende. Nach einem flachen Anspiel war es Leroy Kobi Brain Aidoo, der mit der Hacke sensationell das schönste Tor des Abends erzielte. Davon sollte sich die FC nicht mehr erholen. Im Versuch, den Ausgleich zu erzwingen, wurden die Westender vom SV Lürrip brutal ausgekontert, so dass der SV am Ende mit 5:1 überlegen gewann.
Platz drei sicherte sich mit einem 4:3 vom Neunmeterpunkt Rot-Weiß Venn gegen Fortuna. Hier könnt ihr die vier Finalspiele im Re-Live sehen:
Sichert euch jetzt das Winter-Angebot von FuPa und der Rheinischen Post: RP+ 6 Monate für einmalig 1€ lesen - hier geht es zum Angebot!
📰 Alle aktuellen Nachrichten: https://www.fupa.net/region/niederrhein/news
📝 Alle aktuellen Transfers: https://www.fupa.net/region/niederrhein/transfer
⚽ Die Spiele des Tages: https://www.fupa.net/region/niederrhein/matches
Dein Kontakt zur FuPa-Redaktion: