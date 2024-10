Unadingens Trainer Invernot: "Wir belohnen uns zu wenig"

Sie gingen mit großem Optimismus in die Saison. Und das aus gutem Grund. Zwar musste die SG Unadingen/Dittishausen in der vergangenen Runde bis kurz vor Toreschluss um den Klassenerhalt kämpfen, doch gerade in den letzten Partien zog sie aus eigener Stärke den Kopf aus der Schlinge. Derart mental gestärkt ging es in die Vorbereitung, und auch hier überzeugte die Mannschaft. "Wir konnten den Schwung aus dem erfolgreichen Saisonfinale mitnehmen", sagt Trainer Javier Invernot. Und dieser Elan sollte sie auch in der neuen Spielzeit tragen – möglichst weit nach vorn. Zumindest in den gesicherten Bereich. Mehr dazu im BZ-Plus-Artikel.