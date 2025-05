Umstrukturierungen beim FC Eintracht Bamberg

Alexander Grau gilt als erfahrener und im regionalen Fußball bestens vernetzter Fachmann. Der 47-jährige Untersiemauer war unter anderem Trainer beim 1. FC Lichtenfels (Aufstieg in die Landesliga 2016) und am DFB Stützpunkt in Coburg sowie Sportlicher Leiter beim FC Coburg. Besonders geschätzt wird seine Fähigkeit, junge Talente zu fördern und auf den Herrenbereich vorzubereiten. FCE-Cheftrainer Jan Gernlein zeigt sich von seinem Wunschkandidaten begeistert: "Ich kenne Alex schon viele Jahre, habe selbst unter ihm noch gespielt und seit vielen Jahren einen engen Draht zu ihm. Neben einer überragenden Persönlichkeit haben wir mit ihm einen Trainer, der beide Welten - den Jugendbereich und den Seniorenbereich - perfekt kennt und damit genau auf unserer Linie liegt: Talente zu entwickeln und in den höherklassigen Amateurfußball zu führen."



Auch Alexander Grau blickt mit Vorfreude auf seine neue Aufgabe: "Ich hatte in den letzten Jahren immer wieder einmal Angebote aus der Region für Herrenteams. Für mich steht jedoch Zeit für meine Frau und unsere beiden Kinder zu haben im Vordergrund. Zudem war ich auch in der Rolle des Stützpunkttrainers sehr glücklich. Als Jan mich vor wenigen Wochen kontaktierte, war das Timing perfekt. Privat haben ein paar Veränderungen dazu geführt, dass sich Beruf, Familie und Trainerjob wieder sehr gut miteinander vereinbaren lassen und ich war sofort Feuer und Flamme für diese Aufgabe. Der FC Eintracht hat in der Region einen hervorragenden Ruf und steht für leistungsorientieren Fußball im Jugend- und Herrenbereich. Und das in einem nahezu professionellen Umfeld mit viel Engagement und Herzblut in allen Bereichen. Ich freue mich riesig auf die Aufgabe bei den Domreitern."

Eine Freude, die Bambergs Sportchef Stefan Mohr teilt: "Mit Alex Grau bekommen wir nicht nur einen erfahrenen Fachmann an unsere Seite, sondern auch einen echten Teamplayer mit einem klaren Blick für Talente und einem hohen Anspruch an Entwicklung – das passt perfekt zu unserem Weg beim FC Eintracht Bamberg."