Umkämpftes Spitzenspiel in Amsham

In dem Spitzenspiel der A Klasse Pfarrkirchen gab es den erwarteten Schlagabtausch und eine hitzige erste Hälfte. Kurz vor der Halbzeit konnten die Gäste durch eine Einzelaktion von Florian Schariri in der 45. Minute in Führung gehen.

Nach der Halbzeit brauchten die Hausherren fünf Minuten um den Rückstand aus dem Kopf zu bringen und konnten in der 51. Minute durch einen traumhaften Dropkick von Jonas Jungbauer ausgleichen. Der FCA gab weiter Gas, konnte den Ball aber nicht im Gehäuse unterbringen. In der 75. Minute gab es für den FCA einen Freistoß aus ca 30 Meter, den Pascal Beinlich wie in der Woche davor in den linken Winkel knallte und somit für den Endstand sorgte. Die Gäste versuchten noch sich aufzubäumen, scheiterten jedoch in jedem Versuch.