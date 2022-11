Umkämpftes Duell in Preying: Ellinger trifft zum SG Sieg

Die Differenz von einem Treffer brachte die SG Preying 2/Tittling 3 gegen die Zweitvertretung vom SSV Jandelsbrunn den Dreier. Das Match endete mit 3:2. Vor dem Anpfiff war ein ausgeglichenes Spiel erwartet worden. Letztendlich bestätigte sich diese Einschätzung, da lediglich ein Treffer über Sieg und Niederlage entschied.

Marcel Farnhammer brachte den SSV in der 20. Minute ins Hintertreffen. Das 1:1 der Gäste bejubelte Christian Kinateder (31.). Michael Lorenz brachte die Heimelf nach 34. Minuten die 2:1-Führung. Zur Pause behielten die Gastgeber die Nase knapp vorn. Beim SSV Jandelsbrunn 2 kam zu Beginn der zweiten Hälfte Christoph Hofmann für Jonas Rodler in die Partie. In der Pause stellte die SG aus Preying um: Per Doppelwechsel kamen Raphael Rieß und Sebastian Groß auf den Platz und ersetzen Eduard Englmaier und Florian Ellinger. Markus Ellinger traf zum 3:1 zugunsten der Mannschaft von Trainer Sebastian Groß (49.). Für frischen Wind sollte Einwechselmann Martin Seibold sorgen, dem Jürgen Reisinger das Vertrauen schenkte (64.). In der 89. Minute erzielte Martin Seibold das 2:3 für den SSV. Am Ende verbuchte die SG Preying 2/Tittling 3 gegen den SSV Jandelsbrunn 2 einen knappen Sieg.

Die SG Preying 2/Tittling 3 bleibt mit diesem Erfolg weiterhin auf dem neunten Platz. In dieser Saison sammelte die SG bisher zwei Siege und kassierte sechs Niederlagen.