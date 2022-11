Pichler ist 3-mal zur Stelle

Einen klaren Sieger gab es in der Partie von DJK SG Schönbrunn gegen die SG Preying/Tittling 2 in Hohenau, die 4:1 endete. An der Favoritenstellung ließ die DJK SG Schönbrunn keine Zweifel aufkommen und trug gegen die SG Preying/Tittling 2 einen klaren Sieg davon. Das Hinspiel hatte die DJK SG Schönbrunn mit 5:3 für sich entschieden.

Johannes Pichler nutzte die Chance für Schönbrunn und beförderte in der 27.Minute das Leder zum 1:0 ins Netz. Ein Tor mehr für den Ligaprimus machte den Unterschied zur Pause zwischen den beiden Mannschaften aus. Beim Team von Franz Gibis kam es zu Beginn der zweiten Hälfte Simon Küblböck für Michael Haydn in die Partie. Der Treffer von Pichler aus der 48. Minute bedeutete vor den 150 Zuschauern fortan eine deutliche Führung zugunsten des Heimteams. Mit dem 3:0 durch Elias Gaßler schien die Partie bereits in der 55. Minute mit Schönbrunn einen sicheren Sieger zu haben. Für das 1:3 aus SG Sicht zeichnete Severin Kusser verantwortlich (56.). In der Nachspielzeit besserte Pichler seine Torbilanz nochmals auf, als er in der 92. Minute seinen dritten Tagestreffer erzielte. Am Ende stand Schönbrunn verdient als Sieger da und behielt die drei Punkte am Lusen.

Die drei errungenen Zähler lassen die Aufstiegshoffnungen von Schönbrunn weiter wachsen. Prunkstück von der DJK ist die Defensivabteilung, die im bisherigen Saisonverlauf erst 18 Gegentreffer kassierte - Liga-Bestwert. Schönbrunn ist noch ungeschlagen. Es stehen mittlerweile 14 Siege und ein Unentschieden zu Buche.