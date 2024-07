Umbruch mit spannenden Neuzugängen – Der BSC Acosta im Fokus

Der Linksverteidiger spielte bis zuletzt in der U19 des Vereins und lief in der vergangenen Saison in 14 Spielen auf. In zehn Spielen stand er in der Startelf. Ein echtes "Transfer-Highlight", das der BSC präsentiert. Doch auch die weiteren Neuzugänge weisen eine hohe Qualität auf, die die Ambitionen des Aufsteigers unterstreichen.

Als ersten neuen Spieler präsentierte der Verein Anfang Juni den 19-jährigen Lukas Poller aus der eigenen Jugend. Er habe bereits die letzten Monate mit der Mannschaft verbracht und am letzten Spieltag der vergangenen Saison sein Debüt gefeiert. Zuvor war der Allrounder aufgrund eines Kreuzbandrisses lange Zeit außer Gefecht.