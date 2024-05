Wechselt im Sommer zum SV Perlesreut: Torwart Benedikt Prosser. – Foto: Karl-Heinz Hönl

Umbruch im Sommer: Perlesreut angelt sich Benedikt Prosser Der 23-jährige Schlussmann verlässt im Sommer seinen Heimatverein und schließt sich dem Bezirksligisten an.

Der SV Perlesreut kann seinen ersten Neuzugang präsentieren: Keeper Benedikt Prosser (23) verlässt im Sommer den SV Riedlhütte und wird in der kommenden Saison für den SV Perlesreut zwischen den Pfosten stehen. Bei seinem Heimatverein kam der 23-Jährige in den vergangenen vier Spielzeiten bislang auf insgesamt 80 Einsätze in der Kreisliga Passau.

Dementsprechend froh ist Manuel Rückert, sportlicher Leiter des SV Perlesreut, über diese Verpflichtung: "Ben ist ein junger mitspielender Keeper mit sehr viel Potenzial. Wir freuen uns sehr, dass er sich für den SVP entschieden hat!" Damit ist das Torwartteam des aktuellen Bezirksligisten für die kommende Saison ligenunabhängig komplettiert: "Mit Ben Prosser, Niklas Billinger, Jonas Fischer und dem Jugendtormann Matthias Putz, der ein großes Talent ist, sind wir auf der Torhüterposition optimal aufgestellt." Auch Benedikt Prosser freut sich sehr auf die neue Aufgabe und schickt gleichzeitig zum Abschied einige Worte an den SV Riedlhütte: "Zuerst möchte ich mich bei jedem Einzelnen meines Heimatvereins für eine sehr schöne Zeit bedanken, die wir hoffentlich mit dem Klassenerhalt in der Kreisliga - wovon ich absolut überzeugt bin - erfolgreich abschließen. Die Verantwortlichen vom SVP haben es mir durch ihr Interesse und die von Anfang an guten Gespräche absolut leicht gemacht, diese Entscheidung zu treffen. Ich freue mich total auf die neue Herausforderung, das Team und das gesamte Umfeld!"

Umbruch im Sommer Mit Patrick Billinger hingegen wird die derzeitige Nummer 1 des SV Perlesreut seine aktive Laufbahn als Spieler beenden, allerdings dem Verein über den Sommer hinaus in neuer Funktion erhalten bleiben, wie Rückert wissen lässt: "Patrick wird zur neuen Saison als Tormanntrainer einsteigen und zusätzlich als Back-Up zur Verfügung stehen. Ich bin froh, dass wir einen unserer Erfolgsgaranten des letzten Jahrzehnts im Verein binden konnten. Seine Erfahrung wird unseren Keepern gut tun."