Der KFC Uerdingen wird von seinen Fans angefeuert. – Foto: Ralph Görtz

Ultras machen für die Halle mobil Am ersten Januar-Wochenende steigt die Hallenstadtmeisterschaft in Krefeld. Ein Team darf sich dabei auf eine besonders lautstarke Unterstützung freuen. Verlinkte Inhalte HStM Krefeld KFC Uerdingen VfR Fischeln CSV Marathon Tönisberg + 22 weitere

Vom 2. bis zum 4. Januar rollt in der Krefelder Glockenspitzhalle der Ball. Insgesamt 24 Mannschaften kämpfen um den Titel bei der Hallenstadtmeisterschaft Krefeld. Als Titelverteidiger und Favorit geht Oberligist KFC Uerdingen ins Rennen. Wie schon im vergangenen Winter darf sich der Verein wieder auf die lautstarke Unterstützung seiner Anhänger verlassen - die machen schon fleißig mobil.

"Auch bei der Krefelder Hallenstadtmeisterschaft 2026 am ersten Januarwochenende wollen wir unsere Mannschaft wieder lautstark unterstützen. Mit einem Mix aus Oberligaspielern sowie Spielern aus unserer U19 geht es Richtung Titelverteidigung", heißt es in dem Aufruf, den die Ultras Krefeld auf ihrer Homepage veröffentlicht haben. In der Gruppe C trifft der KFC am Samstag auf den SC Schiefbahn, VfB Uerdingen, SC Viersen-Rahser, SV Oppum sowie die Reserve des FC Hellas Krefeld. >>> Alle Informationen zur HStM Krefeld

Im Eröffnungsspiel der Gruppe 3 ist der KFC dann gegen 14.25 Uhr gegen den SV Oppum gefordert. Spätestens nach dem letzten Spiel gegen Hellas II (17.01 Uhr) steht fest, ob die Grotenburg-Kicker am Sonntag in der Zwischen- und Endrunde stehen und um die Titelverteidigung spielen dürfen. Die Chance dazu dürfte aber sehr groß sein. "Erscheint also zahlreich und schließt euch uns an – gemeinsam zeigen wir dem Rest, wozu dieser Verein in der Lage ist", erklären die Ultras. Für die Zwischenrunde qualifiziert sind jeweils die ersten beiden Mannschaft jeder Gruppe. Hinzu kommen der beste Dritte aus den Gruppen 1 und 2 und der beste Dritte aus den Gruppen 3 und 4.