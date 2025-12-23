Ultras machen für die Halle mobil

Vom 2. bis zum 4. Januar rollt in der Krefelder Glockenspitzhalle der Ball. Insgesamt 24 Mannschaften kämpfen um den Titel bei der Hallenstadtmeisterschaft Krefeld. Als Titelverteidiger und Favorit geht Oberligist KFC Uerdingen ins Rennen. Wie schon im vergangenen Winter darf sich der Verein wieder auf die lautstarke Unterstützung seiner Anhänger verlassen - die machen schon fleißig mobil.
"Auch bei der Krefelder Hallenstadtmeisterschaft 2026 am ersten Januarwochenende wollen wir unsere Mannschaft wieder lautstark unterstützen. Mit einem Mix aus Oberligaspielern sowie Spielern aus unserer U19 geht es Richtung Titelverteidigung", heißt es in dem Aufruf, den die Ultras Krefeld auf ihrer Homepage veröffentlicht haben. In der Gruppe C trifft der KFC am Samstag auf den SC Schiefbahn, VfB Uerdingen, SC Viersen-Rahser, SV Oppum sowie die Reserve des FC Hellas Krefeld.
Im Eröffnungsspiel der Gruppe 3 ist der KFC dann gegen 14.25 Uhr gegen den SV Oppum gefordert. Spätestens nach dem letzten Spiel gegen Hellas II (17.01 Uhr) steht fest, ob die Grotenburg-Kicker am Sonntag in der Zwischen- und Endrunde stehen und um die Titelverteidigung spielen dürfen. Die Chance dazu dürfte aber sehr groß sein. "Erscheint also zahlreich und schließt euch uns an – gemeinsam zeigen wir dem Rest, wozu dieser Verein in der Lage ist", erklären die Ultras.
Für die Zwischenrunde qualifiziert sind jeweils die ersten beiden Mannschaft jeder Gruppe. Hinzu kommen der beste Dritte aus den Gruppen 1 und 2 und der beste Dritte aus den Gruppen 3 und 4.
Gruppe A
Fr., 02.01.26 18:00 Uhr VfL Tönisberg - SC Viktoria 09 Krefeld
Fr., 02.01.26 18:13 Uhr KTSV Preussen Krefeld - Linner SV
Fr., 02.01.26 18:26 Uhr TSV Krefeld-Bockum - SSV Strümp
Fr., 02.01.26 18:39 Uhr KTSV Preussen Krefeld - VfL Tönisberg
Fr., 02.01.26 18:52 Uhr SSV Strümp - SC Viktoria 09 Krefeld
Fr., 02.01.26 19:05 Uhr Linner SV - TSV Krefeld-Bockum
Fr., 02.01.26 19:18 Uhr VfL Tönisberg - SSV Strümp
Fr., 02.01.26 19:31 Uhr TSV Krefeld-Bockum - KTSV Preussen Krefeld
Fr., 02.01.26 19:44 Uhr SC Viktoria 09 Krefeld - Linner SV
Fr., 02.01.26 19:57 Uhr TSV Krefeld-Bockum - VfL Tönisberg
Fr., 02.01.26 20:10 Uhr Linner SV - SSV Strümp
Fr., 02.01.26 20:23 Uhr KTSV Preussen Krefeld - SC Viktoria 09 Krefeld
Fr., 02.01.26 20:36 Uhr Linner SV - VfL Tönisberg
Fr., 02.01.26 20:49 Uhr SC Viktoria 09 Krefeld - TSV Krefeld-Bockum
Fr., 02.01.26 21:02 Uhr SSV Strümp - KTSV Preussen Krefeld
Gruppe B
Sa., 03.01.26 11:00 Uhr VfR Krefeld-Fischeln - SuS Krefeld
Sa., 03.01.26 11:13 Uhr TuS Gellep - TuS Mündelheim
Sa., 03.01.26 11:26 Uhr Anadolu Türkspor Krefeld - TSV Krefeld-Bockum II
Sa., 03.01.26 11:39 Uhr TuS Gellep - VfR Krefeld-Fischeln
Sa., 03.01.26 11:52 Uhr TSV Krefeld-Bockum II - SuS Krefeld
Sa., 03.01.26 12:05 Uhr TuS Mündelheim - Anadolu Türkspor Krefeld
Sa., 03.01.26 12:18 Uhr VfR Krefeld-Fischeln - TSV Krefeld-Bockum II
Sa., 03.01.26 12:31 Uhr Anadolu Türkspor Krefeld - TuS Gellep
Sa., 03.01.26 12:44 Uhr SuS Krefeld - TuS Mündelheim
Sa., 03.01.26 12:57 Uhr Anadolu Türkspor Krefeld - VfR Krefeld-Fischeln
Sa., 03.01.26 13:10 Uhr TuS Mündelheim - TSV Krefeld-Bockum II
Sa., 03.01.26 13:23 Uhr TuS Gellep - SuS Krefeld
Sa., 03.01.26 13:36 Uhr TuS Mündelheim - VfR Krefeld-Fischeln
Sa., 03.01.26 13:49 Uhr SuS Krefeld - Anadolu Türkspor Krefeld
Sa., 03.01.26 14:02 Uhr TSV Krefeld-Bockum II - TuS Gellep
Gruppe C
Sa., 03.01.26 14:25 Uhr KFC Uerdingen - SV Oppum
Sa., 03.01.26 14:38 Uhr SC Viersen-Rahser - FC Hellas Krefeld II
Sa., 03.01.26 14:51 Uhr SC Schiefbahn - VfB Uerdingen
Sa., 03.01.26 15:04 Uhr SC Viersen-Rahser - KFC Uerdingen
Sa., 03.01.26 15:17 Uhr VfB Uerdingen - SV Oppum
Sa., 03.01.26 15:30 Uhr FC Hellas Krefeld II - SC Schiefbahn
Sa., 03.01.26 15:43 Uhr KFC Uerdingen - VfB Uerdingen
Sa., 03.01.26 15:56 Uhr SC Schiefbahn - SC Viersen-Rahser
Sa., 03.01.26 16:09 Uhr SV Oppum - FC Hellas Krefeld II
Sa., 03.01.26 16:22 Uhr SC Schiefbahn - KFC Uerdingen
Sa., 03.01.26 16:35 Uhr FC Hellas Krefeld II - VfB Uerdingen
Sa., 03.01.26 16:48 Uhr SC Viersen-Rahser - SV Oppum
Sa., 03.01.26 17:01 Uhr FC Hellas Krefeld II - KFC Uerdingen
Sa., 03.01.26 17:14 Uhr SV Oppum - SC Schiefbahn
Sa., 03.01.26 17:27 Uhr VfB Uerdingen - SC Viersen-Rahser
Gruppe D
Sa., 03.01.26 17:50 Uhr CSV Marathon Krefeld - BV Union Krefeld
Sa., 03.01.26 18:03 Uhr FC Traar - RSG Verberg/Gartenst.
Sa., 03.01.26 18:16 Uhr ESV Hohenbudberg - FC Hellas Krefeld
Sa., 03.01.26 18:29 Uhr FC Traar - CSV Marathon Krefeld
Sa., 03.01.26 18:42 Uhr FC Hellas Krefeld - BV Union Krefeld
Sa., 03.01.26 18:55 Uhr RSG Verberg/Gartenst. - ESV Hohenbudberg
Sa., 03.01.26 19:08 Uhr CSV Marathon Krefeld - FC Hellas Krefeld
Sa., 03.01.26 19:21 Uhr ESV Hohenbudberg - FC Traar
Sa., 03.01.26 19:34 Uhr BV Union Krefeld - RSG Verberg/Gartenst.
Sa., 03.01.26 19:47 Uhr ESV Hohenbudberg - CSV Marathon Krefeld
Sa., 03.01.26 20:00 Uhr RSG Verberg/Gartenst. - FC Hellas Krefeld
Sa., 03.01.26 20:13 Uhr FC Traar - BV Union Krefeld
Sa., 03.01.26 20:26 Uhr RSG Verberg/Gartenst. - CSV Marathon Krefeld
Sa., 03.01.26 20:39 Uhr BV Union Krefeld - ESV Hohenbudberg
Sa., 03.01.26 20:52 Uhr FC Hellas Krefeld - FC Traar
