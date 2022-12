Ulbricht nicht mehr Trainer in Kalkriese Nach 10 sieglosen Spielen hat sich der Bezirksligist vom bisherigen Trainer Frank Ulbricht getrennt

„Wir haben uns die Entscheidung wirklich nicht leichtgemacht, zumal Frank menschlich und fachlich absolut top ist“ laut Kalkrieses Fussballobmann Thomas Cisholm lag es allein am sportlichen Abschneiden in den letzten Wochen. Das Team war mit 10 Punkten aus vier Spielen sehr gut in die Saison gestartet, bedingt durch viele verletzte Stammspieler konnte man das Niveau aber nicht halten.

Nach der Niederlage gegen Raspo Osnabrück wollte der Verein eigentlich noch das nächste Spiel gegen den OSC abwarten, entschied sich dann aber kurzfristig dazu die Zusammenarbeit sofort zu beenden. Das wurde dem Trainer noch am Dienstag bei einem privaten Treffen, an dem auch Christoph Rickhaus vom Spielausschuss teilnahm, vor dem OSC Spiel mitgeteilt. Anschliessend fuhr man gemeinsam zum Training der 1. Herren und teilte die Entscheidung der Mannschaft mit, die von der Entwicklung vollkommen überrascht wurde. Ulbricht verabschiedete sich dann vom Team, das Training wurde dann schon von Daniel Holstein und.. Kevin von der Heide geleitet, die bis auf weiteres auch die Verantwortung tragen bis ein neuer Trainer gefunden wurde. Die Suche läuft, allerdings sei es derzeit nicht leicht einen neuen Coach zu finden, so Cisholm.