Ufuk Isik kehrt zu Türkyiemspor MG zurück

Bei Türkiyemspor Mönchengladbach ist ab der Rückrunde wieder ein ehemaliges und erfolgreiches Trainerduo vereint: Denn Ufuk Isik schließt sich seinem Heimatverein in der Winterpause wieder an. Isik war bereits ab der Spielzeit 2020/21 mit Cafer Kapkara verantwortlich für die Mannschaft und erreichte 2022/23 den Aufstieg in die Bezirksliga. Kurz vor der Winterpause 2023 verließen Isik und Kapkara allerdings den Verein. Im Anschluss stieg die Mannschaft wieder in die Kreisliga A ab.

Zu dieser Saison kehrte bereits Kapkara zurück auf die Trainerbank bei Türkiyemspor, im Winter folgt nun Isik. „Gemeinsam mit Cafer Kapkara war Ufuk ein Schlüssel zum Erfolg in der Saison 2022/2023, als unser Team den Aufstieg feiern durfte. Nach einer kurzen Pause in der Rückrunde der Saison 2023/2024 in der Bezirksliga kehrt er nun gestärkt und voller Tatendrang zurück, um in der Saison 2024/2025 erneut anzugreifen. Ufuk ist für uns mehr als ein Trainer – er verkörpert Zusammenhalt, Leidenschaft und die Werte unseres Vereins“, heißt es in einer Vereinsmitteilung.