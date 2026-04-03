Uerdingen stoppt Yesil, aber nicht Anadolu - Gellep und Hüls jubeln

Wie das Topspiel lief. – Foto: Michael Zöllner

Spieltag 26 in der Kreisliga A Kempen-Krefeld: Während Anadolu Türkspor Krefeld in Uerdingen gewinnt, bleiben TSV Kaldenkirchen, Hülser SV und DJK VfL Willich mit Siegen auf Augenhöhe dahinter.

TuRa Brüggen II setzte sich mit 3:0 gegen den SC Niederkrüchten durch und kletterte auf 34 Punkte. Justin Lodyga eröffnete (11.), ehe Marvin Gierling (63.) und Niklas Meißner (75.) nachlegten. Nach der Roten Karte gegen Tim Friedrich (74.) spielte Brüggen die Partie in Überzahl kontrolliert zu Ende, während Niederkrüchten im Tabellenkeller bleibt.

Der SC Waldniel setzte sich mit 3:2 beim TSV Krefeld-Bockum II durch und festigte mit 38 Punkten den Platz im oberen Tabellenbereich. Felix Bommes brachte die Gäste früh in Führung (11.), ehe Fabian Wick noch vor der Pause erhöhte (30.). Nach dem Anschluss durch Jan-Erik Neikes (65.) stellte Wick den Zwei-Tore-Abstand wieder her (68.). Bockum II kam durch Neikes erneut heran (84.), doch Waldniel brachte den Vorsprung über die Zeit. Mit dem Auswärtssieg bleibt Waldniel im Rennen um die oberen Plätze.

Mit einem 3:1 gegen den SSV Strümp verteidigte der TSV Kaldenkirchen Rang drei und bleibt mit 46 Punkten gleichauf mit dem Hülser SV und der DJK VfL Willich. Jendrik Schwanitz brachte die Gastgeber früh in Führung (16.) und erhöhte später erneut (79.), nachdem Nils Graé zwischenzeitlich das 2:0 erzielt hatte (46.). Der späte Treffer von Robin Jan Schreiner (87.) änderte nichts mehr am verdienten Erfolg.

Im Topspiel der Kreisliga A Kempen-Krefeld setzte sich Anadolu Türkspor Krefeld mit 3:1 beim VfB Uerdingen durch und baute die Tabellenführung auf 51 Punkte aus. Vor 200 Zuschauern brachte Nick Falcone die Gäste zunächst in Führung (21.), ehe Burhan Sahin kurz vor der Pause ausglich (42.). Nach dem Seitenwechsel blieb die Partie lange offen, bis Falcone erneut zur Stelle war und Anadolu wieder in Führung brachte (73.). In der Schlussphase sorgte Elijah Jaseer Nelson für die Entscheidung (90.). Uerdingen hat es zwar geschafft, Samed Yesil zu stoppen, aber verliert trotz starker Bemühungen das Topspiel. Anadolu hat jetzt fünf Punkte Vorsprung.

Der Hülser SV behauptete sich mit 4:3 gegen SC Rhenania Hinsbeck und bleibt punktgleich mit Kaldenkirchen und Willich. Nach Rückstand durch Marco Heryschek (32.) glich André Voigt aus (44.), ehe Kevin Czompel die Führung erzielte (66.). Hinsbeck drehte die Partie zwischenzeitlich durch Maurice Hemkens (72.) und Philipp Bongartz (83.), doch Hüls schlug zurück: Marcus Jochum traf zum Ausgleich (88.), bevor Ricardo Witzke in der Nachspielzeit den Sieg sicherte (90.+2).

Erst in der Schlussphase machte der FC Hellas Krefeld den Unterschied und gewann mit 4:0 gegen den TSV Meerbusch III. Aliu Sumaila eröffnete (67.), ehe Kenan Cem Rüzgar (72.), Vasilis Zerdevas (77.) und Lazem Mohamed (89.) nachlegten. Hellas festigt Rang zwölf, während Meerbusch weiter im unteren Drittel steht.

Mit einem 3:1 gegen den SC Schiefbahn zog die DJK VfL Willich mit 46 Punkten mit Kaldenkirchen und Hüls gleich. Vladislav Kochoutine brachte die Gastgeber früh in Führung (10.), ehe Malte Stamm per Foulelfmeter erhöhte (15.). Schiefbahn kam durch Julien George Caston noch einmal heran (83.), doch Omran Nabizada stellte den alten Abstand in der Schlussphase wieder her (90.).

Der TuS Gellep gewann deutlich mit 6:0 gegen den VfR Krefeld-Fischeln II und erhöhte sein Punktekonto auf 16 Zähler. Rolf Lenzen traf dreifach (30., 36., 56.), zudem waren Roland Wistel (51., 73.) und Domenic Hamacher (66.) erfolgreich. TuS Gellep klettert mit 16 Punkten auf Rang 15.

Die Auswirkungen auf die Tabelle

An der Spitze der Kreisliga A Kempen-Krefeld setzt sich Anadolu Türkspor Krefeld nach dem Sieg im Topspiel weiter ab und liegt nun fünf Punkte vor dem VfB Uerdingen, der auf Rang zwei bleibt. Dahinter hat sich ein enges Verfolgerfeld gebildet: Gleich sechs Teams – TSV Kaldenkirchen, Hülser SV, DJK VfL Willich, Viktoria Anrath SC Waldniel und SC Schiefbahn – stehen dicht beieinander um Rang drei. Im Tabellenkeller verschafft sich TuS Gellep mit dem deutlichen Sieg etwas Luft, während VfR Krefeld-Fischeln II und SC Rhenania Hinsbeck weiter zurückfallen.

Das sind die nächsten Spieltage

27. Spieltag

Fr., 10.04.26 20:00 Uhr SC Niederkrüchten - VfB Uerdingen

So., 12.04.26 12:00 Uhr TSV Meerbusch III - TSV Kaldenkirchen

So., 12.04.26 15:00 Uhr SC Schiefbahn - TuS Gellep

So., 12.04.26 15:15 Uhr SC Rhenania Hinsbeck - FC Hellas Krefeld

So., 12.04.26 15:15 Uhr Anadolu Türkspor Krefeld - Hülser SV

So., 12.04.26 15:30 Uhr SC Waldniel - DJK VfL Willich

So., 12.04.26 15:30 Uhr SSV Strümp - TSV Krefeld-Bockum II

So., 12.04.26 15:30 Uhr SC Viktoria 07 Anrath - TuRa Brüggen II



28. Spieltag

Fr., 17.04.26 19:30 Uhr Hülser SV - SC Niederkrüchten

So., 19.04.26 12:00 Uhr TSV Meerbusch III - SSV Strümp

So., 19.04.26 13:00 Uhr TuRa Brüggen II - VfR Krefeld-Fischeln II

So., 19.04.26 15:00 Uhr FC Hellas Krefeld - Anadolu Türkspor Krefeld

So., 19.04.26 15:00 Uhr TSV Kaldenkirchen - SC Rhenania Hinsbeck

So., 19.04.26 15:00 Uhr TuS Gellep - SC Waldniel

So., 19.04.26 15:30 Uhr DJK VfL Willich - TSV Krefeld-Bockum II

So., 19.04.26 15:30 Uhr VfB Uerdingen - SC Viktoria 07 Anrath

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