Üppiges Antrittsgeschenk für den neuen Vorsitzenden

Direkt nach Wiederanpfiff hätte es Bini um ein Haar ungewollt aber wieder spannend gemacht. Denn mit einem schlimmen Fehlpass setzte er Owusu in Szene, doch Beecks Keeper Yannik Hasenbein bügelte diesen kapitalen Bock mit einer wahren Glanztat wieder aus (47.). Aus dem ohnehin guten Spiel wurde nun ein sehr gutes, gab es bei hohem Tempo Chancen fast im Minutentakt. Für Beeck hatten Justin Hoffmanns (50.), Braun (55./56.) und Kleefisch (61.) nennenswerte Möglichkeiten für das dritte Tor.

Umgekehrt herrschte aber auch in Beecks Strafraum mächtig Betrieb, wuchs Hasenbein wiederholt über sich hinaus. Seine größte Tat vollbrachte er bei einem extrem „fiesen“ Flatterball von Rudolf Gonzales, den er irgendwie noch aus dem Winkel holte (61.). Entschieden war die rassige Partie in der 67. Minute. Der eingewechselte Hirotaka Sugiura, der sich nahtlos einfügte und direkt Impulse setzte, bediente Braun. Der zog auf und davon, setzte sich entschlossen gegen einen Gegenspieler durch und traf ins lange Eck. Nur noch Ergebniskosmetik war das 3:1, das aus einem Handelfmeter resultierte. Den hatte der eingewechselte Gabriel Paczulla verursacht, Firat Tuncer verwandelte sicher (81.). Das verletzungsbedingte Ausscheiden von Vize-Kapitän Nils Hühne (Platzwunde) überstand Beeck danach unbeschadet.