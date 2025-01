Ümit Sen: Der Mann für den Umbruch beim FV Sulz

Der FV Sulz hat rasch einen Nachfolger für Coach Florian Ey gefunden. Vom SC Orschweier kommt in Ümit Sen ein guter Fußballer und ehrgeiziger Spielertrainer an die Stellfalle.

Im dritten Jahr beim B-Kreisligisten SC Orschweier winkt dem 31-jährigen Spielertrainer Ümit Sen dort der Erfolg: Die Rot-Schwarzen haben sich Ende November mit einem 7:1-Heimsieg gegen den FC Langenwinkel und als Tabellenführer in die Winterpause verabschiedet. Drei Punkte beträgt der Vorsprung des SCO gegenüber den Verfolgern vom SC Kappel und dem SV Schmieheim, die Mannschaft um Ümit Sen trägt nicht nur ein ausgeprägter Offensivgeist, sondern auch der Ehrgeiz, in die Kreisliga A aufzusteigen. Die Frühjahrs-Saison beginnt für die Orschweierer am 23. März mit einem wichtigen Auswärtsspiel in Schmieheim, darauf werden sie sich vom 5. Februar an vorbereiten. Mehr dazu im BZ-Plus-Artikel.