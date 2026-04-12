Uedemer SV neuer Zweiter, Siegfried Materborn baut Vorsprung aus

USV auf dem Vormarsch. – Foto: Susanne Schmidt

Der 23. Spieltag der Kreisliga A Kleve-Geldern verschiebt die Kräfteverhältnisse im oberen Tabellendrittel: Der Uedemer SV gewinnt das direkte Duell gegen den FC Aldekerk und ist neuer Zweiter. Tabellenführer Siegfried Materborn nutzt die Patzer der Konkurrenz, während Viktoria Winnekendonk erst spät gegen den 1. FC Kleve II entscheidet.

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So läuft der Spieltag der Kreisliga A Kleve-Geldern

Im direkten Duell um Platz zwei setzte sich der Uedemer SV durch. Leon Schuler erzielte die Führung (19.), ehe Jimmy Altgen für den FC Aldekerk ausglich (64.). Die Antwort folgte unmittelbar: Nur eine Minute später traf erneut Schuler zum 2:1 (65.). Durch den Sieg zieht Uedem auf 52 Punkte und überholt Aldekerk (51), das auf Rang vier zurückfällt.

Zwischen dem BV Sturm Wissel und der Alemannia Pfalzdorf II endete die Partie 2:2. Beide Teams bleiben damit im unteren Tabellenmittelfeld eng beieinander.

Die Partie kippte erst spät zugunsten der Viktoria Winnekendonk. Raven Olschewski brachte den 1. FC Kleve II früh in Führung (9.), ehe Samuel Bröcheler noch vor der Pause ausglich (31.). Lange blieb es offen, bevor Janis Luyven in der 90. Minute die Führung erzielte. In der Nachspielzeit entschied Lion Janssen die Partie per Foulelfmeter (90.+8). Winnekendonk bleibt damit punktgleich mit dem neuen Zweiten Uedemer SV.

Tabellenführer Siegfried Materborn erfüllt seine Pflichtaufgabe und baut den Vorsprung aus. Nach torloser erster Hälfte brachte Lukas Gervens sein Team per Foulelfmeter in Führung (63.). Justus Horstmann erhöhte wenig später doppelt (74., 77.). Materborn steht nun bei 58 Punkten und hat sechs Zähler Vorsprung auf Rang zwei.

Der SV Sevelen sammelt wichtige Punkte im oberen Mittelfeld. Nick Dellen brachte die Gäste in der 35. Minute in Führung. Nach der Pause erhöhten Marian-Luca Schmidt (62.) und Tristan Belting (85.). Sevelen festigt Rang fünf und hält Anschluss an die Spitzengruppe.

Der SV Veert verschafft sich im unteren Tabellendrittel etwas Luft. Serkan Külcür (31.) und Louis Genego (39.) sorgten für eine 2:0-Führung. Jannik Szentulat verkürzte per Foulelfmeter (53.), doch Mustafa Demirkol stellte den alten Abstand wieder her (69.). Veert klettert auf 20 Punkte und gewinnt Abstand auf die Abstiegsränge.

Zwischen dem SV Issum und dem SV Nütterden endete es 2:2. Nils Kabasch brachte die Gastgeber in der 11. Minute in Führung, ehe Florian Hellmuth ausglich (27.). Noch vor der Pause stellte Kabasch mit seinem zweiten Treffer den alten Abstand wieder her (34.). Im zweiten Durchgang gelang erneut Hellmuth der Ausgleich (75.). Beide Teams bleiben damit eng beieinander: Nütterden kommt auf 19 Punkte, Issum auf 18 und bleibt damit knapp hinter dem direkten Konkurrenten. Sicherlich ist das Remis besser als eine Niederlage, doch beide Teams hätten diesen Dreier gut gebrauchen können.

Der TSV Nieukerk hat beim TSV Wachtendonk-Wankum einen wichtigen 3:2-Auswärtssieg eingefahren. Bereits früh brachte Niklas Harnischmacher die Gäste in Führung (12.), ehe Johannes Kamps auf 2:0 erhöhte (36.). Kurz vor der Pause traf erneut Harnischmacher zum 3:0 (43.). Nach dem Seitenwechsel kam Wachtendonk zurück: Maximilian Wisniewski verkürzte direkt nach Wiederanpfiff (46.), wenig später stellte Nico Schottes auf 2:3 (52.). Weitere Treffer fielen jedoch nicht mehr, sodass Nieukerk die drei Punkte über die Zeit brachte und sich auf 26 Zähler verbessert.

Das sind die nächsten Spieltage

24. Spieltag

Fr., 17.04.26 19:45 Uhr 1. FC Kleve II - Siegfried Materborn

Fr., 17.04.26 20:00 Uhr SV Nütterden - BV Sturm Wissel

Fr., 17.04.26 20:00 Uhr FC Aldekerk - SV Issum

So., 19.04.26 15:00 Uhr Viktoria Winnekendonk - TSV Wachtendonk-Wankum

So., 19.04.26 15:30 Uhr SGE Bedburg-Hau II - SV Walbeck

So., 19.04.26 15:30 Uhr Alemannia Pfalzdorf II - TSV Nieukerk

So., 19.04.26 15:30 Uhr Grün-Weiß Vernum - Uedemer SV

So., 19.04.26 15:30 Uhr SV Sevelen - SV Veert



25. Spieltag

So., 26.04.26 13:30 Uhr Siegfried Materborn - Viktoria Winnekendonk

So., 26.04.26 15:00 Uhr BV Sturm Wissel - FC Aldekerk

So., 26.04.26 15:00 Uhr TSV Nieukerk - SV Nütterden

So., 26.04.26 15:00 Uhr SV Walbeck - 1. FC Kleve II

So., 26.04.26 15:15 Uhr Uedemer SV - SV Sevelen

So., 26.04.26 15:30 Uhr TSV Wachtendonk-Wankum - Alemannia Pfalzdorf II

So., 26.04.26 15:30 Uhr SV Veert - SGE Bedburg-Hau II

So., 26.04.26 15:30 Uhr SV Issum - Grün-Weiß Vernum

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